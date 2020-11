Prepelic se lamenta de su paso fallido por el Real Madrid: "No era consciente de la situación"

Klemen Prepelic tuvo un paso amargo por el Real Madrid. El escolta, que ahora milita en el Valencia Basket y que ha dejado sus mejores minutos en España en el Joventut, ha asegurado que llegar al Madrid no fue fácil porque venía al club más importante de Europa con grandes jugadores.

Prepelic se ha mostrado dolido por no haber aprovechado su oportunidad, pero asegura que los pocos minutos de los que disfrutó le hicieron perder la confianza en su juego. No obstante, se muestra agradecido por haber jugador en el equipo blanco y porque una entidad como el Real Madrid se lanzara a por su fichaje después del gran nivel exhibido en el Eurobasket de Turquía en 2017 en el que se proclamó campeón junto a Luka Doncic y Anthony Randolph.

Después de su gran éxito, aterrizó en la capital de España, donde las cosas no le fueron del todo bien, aunque fue su paso para formar parte del baloncesto español, el de mayor nivel europeo: "Quizás no era consciente de la situación. Venía al equipo más grande de Europa, pero obviamente en una plantilla de 16 grandes jugadores es muy difícil encontrar tu espacio. No jugué mucho, casi nada, y sí, es difícil. Si no juegas, no tienes minutos y no tienes confianza. Y sí, es muy difícil ver a tus compañeros jugar a un buen nivel y no poder ayudarlos".

Prepelic defiende a Langford en el primer duelo ante el Panathinaikos Agencia EFE

Así lo comentaba Prepelic, quien narró su historia para una campaña publicitaria de la marca urbana GRRR. El jugador también descubrió algunas anécdotas de su vida personal que tienen que ver mucho con el equipo blanco. Por ejemplo, el nombre que le dio a su perro, su fiel compañero.

"Estábamos viendo el partido de Luka en el Real Madrid y vi una de las actuaciones locas de Sergi con esta energía característica que tiene haciendo transición de tres y decidimos ponerle el nombre de Llull por su energía. Y, por supuesto, por su pelo esponjoso". De esta forma, y a pesar de haber dejado al Madrid esta temporada, Llull siempre estará presente en la vida de Klemen Prepelic.

Explosión en Joventut

Tras pasar un periodo de dudas en el Real Madrid, Prepelic se marchó cedido a Joventut donde pudo explotar definitivamente y convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga. Lideró a un equipo joven que supo resurgir de sus cenizas y volver a dar guerra a los grandes de la competición. Han sido sus mejores minutos en España.

Prepelic y Causeur, durante el partido de Liga Endesa entre el Real Madrid y el Joventut

"Lo más importante era recuperar la confianza. La Penya me dio mucho, me pusieron en el camino correcto. El entrenador, Carles Durán, y los compañeros confiaron en mí y creo que ha sido el mejor movimiento en mi carrera hasta ahora ir cedido al Joventut. Ahora mismo estoy viviendo el mejor momento también en Valencia".

Ahora, Prepelic tiene la esperanza y el sueño de triunfar en Valencia: "Hay un gran proyecto aquí en Valencia. Tenemos una gran plantilla esta temporada y la mayoría de los jugadores tienen contratos de varios años, así que creo que es solo el comienzo. Hemos tenido muy buenas actuaciones como ganar al Madrid y al Zalgiris fuera de casa, pero también perdimos algunos partidos que no deberíamos haber perdido. Creo que este es el proceso de convertirse en un gran equipo. Con todos los proyectos que tienen y el nuevo pabellón en 2023, el Valencia Basket es considerado un equipo de Top8 en la Euroliga".

