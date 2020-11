El Real Madrid aguanta un final de infarto ante Bilbao Basket y sigue sin perder en ACB

El Real Madrid logró una nueva victoria en ACB, la octava seguida, y se mantiene invicto en la competición doméstica. A pesar de la ventaja inicial, los de Laso bajaron el nivel en la segunda parte y tuvieron que apretar en los minutos finales para no acabar cediendo. El Bilbao Basket, con Rousselle de líder, llegó a colocarse por delante [Narración y estadísticas: Bilbao Basket - Real Madrid]

Laso apostó una vez más por Carroll como titular. Y el escolta marcó, como en el resto de encuentros, el ritmo del Real Madrid. Velocidad en ataque, muchos intentos desde el perímetro y parciales que descuadren al rival nada más salir. Bilbao Basket, como en jornadas anteriores, no pudo parar al de Wyoming y menos si Abalde le acompañaba. Los de Laso dominaban por fuera y Tavares reinaba en la pintura. 3-10 en cuatro minutos y Bilbao no conseguía reaccionar. Balvin, su estrella en la zona, no podía apenas sacar petróleo.

Si los ataques en estático ya estaban castigando, el Madrid subió ligeramente la presión defensiva y, sin apenas desgaste físico, estableció la primera gran distancia en el luminoso con los mismos jugadores del inicio. Ningún cambio en el primer cuarto y 12-23 con sensaciones de total superioridad.

Tavares durante un partido del Real Madrid ACB MEDIA

Sin embargo, fue retirar a Tavares del quinteto y empezar a sufrir en la pintura. Bilbao tomó aire con Felipe Reyes sobre la pista y recortaron ligeramente. Del 19-30 que establecía Thompkins a un 21-32 que metía algo de presión al Real Madrid. El movimiento de balón ya era otro y las ideas en ataque se podían llevar a cabo. Pero Laso reaccionó y con la vuelta del caboverdiano las distancias regresaron al luminoso.

Llull y Laprovittola pusieron la directa y, con un parcial de 0-7, el cuadro merengue extendió su ventaja hasta el 27-42. La pizarra no funcionó para cerrar la primera mitad y el Madrid se marchó a vestuarios con 29-44 en su haber.

Rousselle revierte

El base francés fue el encargado de frenar la apisonadora del Real Madrid. No había más opciones. O se cambiaba algo o Mumbrú iba a ver cómo su exequipo arrollaba antes del final a sus jugadores. Y el director de juego galo fue el encargado de cambiar las sensaciones. Vertical a la canasta, echándose el equipo a la espalda y dándole otro ritmo a un partido que tenía bajo total control el Real Madrid.

A la velocidad del base se sumó el acierto de Hakanson en el triple. Y sin mayor oposición de un Real Madrid sorprendido por la reacción de Bilbao Basket, los hombres de negro abandonaron la barrera de los diez puntos. Tanto que alcanzaron el 40-46 y labraron una remontada que puso contra las cuerdas a los de Laso. Balvin, que en el inicio anduvo solitario en las ofensivas bilbaínas, encontraba los escuderos perfectos.

Balvin ante Tavares en el Bilbao Basket - Real Madrid ACB MEDIA

Laso buscó soluciones y las encontró en el de siempre. Carroll, descansado, sofocaba el conato de remontada local con un triple que recuperaba la ventaja blanca para el 50-52. Y, con algo de aire, el cuadro merengue volvió a impulsarse hasta el 50-56. Todo parecía quedar en un simple aviso para incentivar al escuadrón capitalino. Pero no.

Hakanson apretó una vez más y, desde el perímetro, consumó el vuelco antes de los diez minutos finales. 60-58 que ponía en serios problemas al Real Madrid. Ya se había sufrido ante el Valencia, pero la ventaja desperdiciada en la primera parte borraba de un plumazo toda buena sensación de la plantilla.

Llull y Thompkins pusieron de manifiesto la sangre fría del Real Madrid. El acierto en el triple, la lucidez ofensiva y la claridad a la hora de organizar el encuentro ya no estaban presentes en el juego blanco. Sin embargo, ambos aprovecharon cada hueco en la defensa del Bilbao para castigar tanto el marcador como la moral de los de Mumbrú. Taylor y Campazzo siguieron la estela de sus compañeros y el 65-69 le otorgaba la ventaja una vez más al líder de la ACB.

El duelo entró en el ida y vuelta que suele beneficiar al Real Madrid pero que, dadas las condiciones de juego de Bilbao, no terminaba de decantar el encuentro. Kulboka estableció el 73-72 y a poco más de tres minutos dejó al cuadro vasco al borde del triunfo... hasta que Llull y Thompkins hundieron sus ánimos con un 73-79. Ni los triples de Brown ni Dos Anjos hicieron temblar la muñeca a un Trey que sentenció en la línea de personal.

Bilbao Basket 83-85 Real Madrid

RETAbet Bilbao Basket: Rousselle (16), Jaylon Brown (16), Alex Reyes (3), Aaron Jones (4) y Balvin (18) -cinco inicial-; Hakanson (14), Kljajic (2), Serron (2), Kulboka (6), Dos Anjos (2) y Betolaza.



Real Madrid: Alocén (10), Abalde (9), Carroll (10), Garuba (2) y Tavares (6) -cinco inicial-; Laprovittola (3), Campazzo (6), Llull (14), Taylor (7), Reyes (2) y Thompkins (16).



Parciales: 12-23 | 17-21 | 31-14 | 23-27



Árbitros: Rubén Sánchez, Javier Torres y Carlos Peruga.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de la Liga Endesa, aplazado en su día por un positivo en el equipo blanco, disputado en el Bilbao Arena de Miribilla a puerta cerrada