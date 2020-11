Vinicius zanja la polémica con Benzema: "Tengo una buena relación"

Vinicius ha puesto punto final al supuesto conflicto con Karim Benzema. El delantero del Real Madrid llevaba días bajo el foco mediático por unas palabras de su compañero de equipo. Según se decía, el atacante galo estaba pidiendo a Mendy no pasársela al joven brasileño. Las cábalas comenzaron y la idea de que existía división en el vestuario se estableció en Valdebebas.

Poco después, Zidane negaba la mayor y aclaraba que todo se había arreglado. Benzema, además, también mandaba un mensaje en redes sociales reflejando que no había conflicto alguno. Y Vinicius, después de unos días de tensión, también ha querido pronunciarse públicamente. El joven brasileño lo ha hecho participando en el canal de YouTube de Desimpedidos, donde asegura que tiene una "buena relación" con Benzema y explica su estancia en el equipo merengue.

Vinicius asegura durante el vídeo, que además fue grabado un día después de la victoria ante el Inter de Milán, que tiene "una buena relación con Karim" y con Lucas Vázquez. "Son jugadores con los que más hablo en el campo", así como con un Modric al que tiene como compañero de mesa cuando se sientan a comer.

El ex del Flamengo desvela muchas más cosas del funcionamiento del vestuario. Entre ellas, que los veteranos siempre les felicitan para darles "más confianza". "Ramos, cada gol que hace cualquiera, es el primero en llegar a la celebración". Una imagen de apoyo del capitán que Vinicius considera "importante" para su asentamiento y más si les da "moral y confianza".

Vinicius tenía bien reciente su estelar actuación ante el Inter. Tanto él como Rodrygo entraron desde el banco y fabricaron el 3-2 definitivo que otorgaba los primeros tres puntos de la temporada europea al Real Madrid. "Siempre que salimos es para intentar mejorar el equipo". Tras una charla con Zidane repasando aspectos tácticos, salieron y cumplieron: "No hay mucho tiempo, hay que entrar y acertar para cambiar el partido".

El brasileño asistió a Rodrygo y confirmaron el acierto de Zidane con las rotaciones. La jugada, además, no fue de casualidad. El balón iba para su compatriota. "Como entrenamos juntos, siempre hacemos movimientos similares". Y esa compenetración valió un gol y tres puntos determinantes para el futuro del Madrid en la Champions.

Vinicius, durante la entrevista, se muestra "totalmente feliz" de jugar en un equipo cuando apenas tiene 20 años, junto a jugadores jóvenes como Rodrygo y de talento como Hazard. Están para "ganar experiencia" y, durante su estancia, siguen contando con el apoyo de veteranos como "Marcelo y Casemiro", que "siempre" intentan ayudarle para ponerle en el "camino correcto".

Las curiosidades

El Madrid es "el mayor club del mundo" y sabe la presión que ello conlleva. Sin embargo, "solo" enciende la televisión para jugar a la play. Y ahí no se elige ni al Barcelona, al que no recuerda escoger en los videojuegos desde que no está Neymar. Otras de las curiosidades reveladas por Vinicius es que en un futuro volverá al Flamengo "para devolverle al club todo" y que, en caso de escoger a un defensa rival muy duro, se decantaría por Piqué.

