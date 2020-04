James busca salida: entre reencontrarse con Ancelotti, la bala del United o seguir en Madrid

Todavía no se sabe cuándo abrirá el mercado de fichajes. Lo que es seguro es que no lo hará el 1 de julio porque para esa fecha se prevé que aún continúen en juego los distintos campeonatos nacionales y continentales. Esta situación no impide, eso sí, que los equipos ya estudien los movimientos a realizar durante esa ventana de transferencias.

El Real Madrid no es una excepción. Se habla ya de nombres propios como el de Haaland en el capítulo de llegadas, ya que el sueño de Mbappé parece avocado a posponerse hasta el año 2021. En lo que se refiere a las salidas, James Rodríguez apunta a ser uno de los primeros en abandonar la nave blanca y, esta vez, para siempre.

James tiene decidido salir del Real Madrid. Zidane no cuenta con él y eso ha acabado por hacer ver al futbolista que lo mejor para su carrera es abandonar el club blanco. EL BERNABÉU ya adelantó que la primera opción que manejaba el mediapunta colombiano es la de quedarse en Madrid, aunque no en el Real, sino en el Atlético.

James Rodríguez, en un partido del Real Madrid Instagram (@jamesrodriguez10)

Ya el pasado verano se habló de este movimiento. De hecho, incluso el propio Enrique Cerezo no obvió el tema públicamente, asegurando que el internacional cafetero era un jugador muy interesante. En los últimos meses la situación no habría dado un vuelco y desde el Wanda Metropolitano estarían encantados de poder contar entre sus filas con un talento como el de James. Pero el Atleti no está solo.

Interés inglés

James Rodríguez abandonó en el verano de 2017 la capital española para jugar durante dos temporadas como cedido en el Bayern Múnich. Fue después de finalizar este préstamo cuando cogió el puente aéreo para regresar a Madrid, pero sus actuaciones así como la falta de minutos le han vuelto a colocar en la rampa de salida. Si el Atlético es una opción, sus alternativas a esta se encuentran en la Premier.

Varios medios ya han apuntado la vía de la Premier League como solución a su futuro. Wolverhampton y Everton son dos de los posibles clubes de destino, aunque también se le ha vinculado con el Tottenham e incluso The Sun ha apuntado el nombre del Manchester United, con el que según esa información ya habría contactado Jorge Mendes.

James Rodríguez entrena en Valdebebas

James ha jugado en Portugal, España, Francia y Alemania de las ligas europeas, por lo que recalar en la Premier podría resultar atractivo para él. United o Tottenham serían proyectos punteros, mientras que en el Everton se reencontraría con un Ancelotti que ya apostó por él tanto en el Real Madrid como en el Bayern Múnich. Y es que, además, el técnico italiano siempre ha conseguido sacar su mejor versión.

El reencuentro con Carlo Ancelotti puede hacer que James Rodríguez tome muy en cuenta la vía del Everton para continuar con su carrera futbolística. Esta alternativa comienza a ganar peso por la figura del entrenador italiano, aunque este tendrá que convencer a un James que deseaba seguir viviendo en Madrid.

