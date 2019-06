Así reaccionó Mbappé al ser preguntado por su posible fichaje por el Madrid

Francia logró una victoria sobre Bolivia por 2-0. Mbappé fue sustituido en el descanso tras un susto. El delantero francés no pudo brillar en un momento del año donde los ojos se posan sobre él. El Real Madrid no pierde la esperanza de poder convencer al astro francés, que ya dejó claro que quiere más responsabilidades. Pese a que el PSG no tiene intención de dejar salir al galo, su cara al ser preguntado por el equipo blanco va a dar que hablar.

Tras el partido y en zona mixta, fue preguntado sobre su posible fichaje, a lo que su cara dijo más que mil palabras. Una mirada de 2 segundos y de nuevo prosiguió su camino hacia el coche. Una acción que se puede interpretar de mil maneras, pero lo que si es seguro es que el francés tampoco aseguró su permanencia al cien por cien en el equipo francés.

Los medios franceses incluso dudan de que Neymar y Mbappé compartan equipo la próxima temporada, lo que una salida del delantero francés no se descarta. Incluso se exige que den la cara y que confirmen de una vez por todas cuales son sus verdaderas intenciones. Mbappé podría tener un futuro muy prometedor en el Real Madrid, pero el precio de su traspaso y la negativa de su club hacen de su fichaje una misión casi imposible.

Mbappé, el gran deseado

Nadie duda de la calidad de Mbappé, que a día de hoy tiene muy difícil proseguir su carrera lejos de la capital francesa. Pese a la insistencia en conocer una respuesta, la última mirada de Mbappé deja todo abierto para un verano que va a ser muy emocionante para los aficionados de ambos equipos.

