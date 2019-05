En Francia exigen a Neymar y Mbappé que den la cara

El futuro de Kylian Mbappé y Neymar sigue dando de qué hablar y levantando una gran cantidad de rumores. Por ello, Christophe Dugarry, harto de la incertidumbre acerca de sus intenciones, ha pedido a ambos jugadores que den la cara y se 'mojen' en una rueda de prensa en la que hablen como lo hizo Sergio Ramos el pasado jueves.

"No les pido que digan que harán toda su carrera en el PSG, sino que acabarán con los rumores, con una conferencia de prensa para decir 'Me quedo y está será la última vez que hablo en los medios hasta la próxima temporada' o para decir 'Me voy del PSG'. Debemos dejar de hablar de tantos rumores.. Saber si quieren quedarse o no", señaló en RMC Sports.

Ambos jugadores han sido relacionados por clubes como el Real Madrid. Además, sus últimas declaraciones no dejan claro sus intenciones de continuar en el conjunto parisino. Mbappé fue el primero en abrir la caja de Pandora en sus declaraciones tras ser galardonado como mejor jugador y mejor jugador joven de Francia.

Neymar con el PSG REUTERS

"Es hora de asumir más responsabilidades, quizá aquí en París, que lo haría con gusto, o quizá en otro lugar con un nuevo proyecto. En cualquier caso, gracias a todos por este premio", afirmó el francés.

Días después, fue el turno de Neymar que reconoció ser "una persona a quien le gusta afrontar nuevos retos". Por ello y por todos los rumores que circulan sobre su futuro, en Francia piden que clarifiquen sus intenciones de cara a la próxima temporada.

