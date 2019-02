El Atlético de Madrid perdió su primer partido en Liga esta temporada en el Wanda Metropolitano. Los de Simeone, invictos en casa hasta el momento, cayeron este sábado 1-3 ante el eterno rival, el Real Madrid.

Simeone: "No hemos perdido por las acciones del VAR"

En un partido repleto de polémica, en el que el VAR fue uno de los protagonistas, el técnico del equipo rojiblanco no quiso excusarse en las decisiones arbitrales y asumió la derrota ante el equipo blanco con profesionalidad.

"Fue un partido duro, fuerte. Tuvieron mucha contundencia y a a partir de la contundencia los caminos se le abrieron para el partido que jugaron", explicó el argentino.

El VAR

Diego Simeone no cree que las decisiones arbitrales sean el causante de la derrota de su equipo, y afirma que con el tiempo el videoarbitraje será más eficaz. "No suelo opinar del VAR. Entiendo que es algo que seguramente crecerá y mejorará y nos hará más eficaces a todos. No tengo las posibilidades de ver las acciones repetidas como sí tiene la gente que trabaja en el VAR. Espero y deseo que hayan acertado. No creo absolutamente que hayamos perdido por las acciones del VAR", afirmó.

Hubo momentos de incertidumbre tras el gol de Griezmann que empataba el partido en la primera mitad. El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego, por lo que en un primer momento el francés no celebró el tanto por la posible anulación del mismo. "Estamos acostumbrados ya desde el Mundial a encontrarnos con decisiones que alteren festejar un gol y no poder disfrutarlo; no festejar un gol y después festejarlo cuando te cuentan que es gol... Los jugadores están preparados para eso", expuso el técnico.

Un rival superior

El entrenador ha querido felicitar en rueda de prensa el trabajo de los de Solari. "El rival ha sido mejor que nosotros y sobre todo más contundente. Hizo un partido muy bueno. Felicitarlo y prepararnos para lo que viene", explicó tras el partido.

La ausencia de Rodrigo

El centrocampista colchonero no salió desde el inicio debido a las molestias con las que se retiró del Benito Villamarín. El internacional español, pieza clave en la dirección del juego rojiblanco, fue una baja importante para Simeone. "No vamos a justificar la derrota por la decisión de que Rodrigo no estuviese de inicio", afirmó 'El Cholo'.

"Jueves y viernes hicimos muy poco trabajo, estaba con molestia hasta hoy por la mañana que tenía dudas. Estos partidos con dudas es muy difícil jugar. Hablamos con el doctor para decidir si era mejor utilizarlo en los últimos 20 minutos que los 90 y en consecuencia actué", informó.

Lucha por La Liga

Tras perder los tres puntos en el derbi madrileño, el Barcelona puede ampliar su ventaja el domingo, aunque el entrenador se muestra tranquilo al respecto "Esperemos a lo que pase mañana y en la próxima conferencia te contesto", explicó.

La Champions League

Antes de la reanudación de la competición europea, el Atleti esta centrado en recuperarse del duro golpe de caer ante el eterno rival. "No estamos pensando en la Champions. Después de estas dos derrotas pensamos en ponernos fuertes y hacer un partido importante con el Rayo... y luego vendrá la Champions. Es una derrota, el rival lo ha merecido. Mejorar y prepararse rápido", sentenció.

