El Milan se coloca en la pole para fichar a Pedro Guilherme, objetivo del Madrid

El Milan es uno de los clubes europeos interesados en Pedro Guilherme, delantero centro de 21 años del Fluminense, que se ha ligado al Real Madrid en más de una ocasión tal y como afirmó el presidente de la entidad brasileña. A pesar de que Guilherme sufrió recientemente la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano, Gattuso quiere contar con él en su equipo, a pesar de que estará aproximadamente 6 meses de baja.

Según ha podido saber Sport Mediaset Italia, Serginho, exjugador del equipo rossonero, sigue atentamente la evolución de Pedro y espera conseguir la aprobación del fichaje próximamente, a pesar del interés de grandes clubes europeos, el equipo trasalpino ha ganado ventaja. Leonardo, director deportivo del Milan, también está interesado en la situación del joven delantero, quien ha sido la figura del equipo brasileño antes de sufrir la lesión tan desafortunada.

Pedro Guilherme ha demostrado ser un goleador nato marcando 12 goles en los 23 partidos que ha jugado esta temporada. Su contrato con el Fluminense termina en julio de 2021 y recoge una cláusula de 55 millones de euros. Sevilla y Roma tampoco han perdido la pista a la evolución del delantero en los últimos meses, pero parece que será el equipo milanista el que pueda cerrar la operación del joven jugador brasileño.

Pedro Guilherme durante un partido con el Fluminense. Foto: Instagram (@pedroguilherme)

El interés del Real Madrid

Pedro Abad, máximo cargo de la entidad, aseguró que "para cualquier negociación tiene que haber la voluntad de más de una parte, del jugador y de los clubes". Según afirmó, "cuando los tres se unen, la operación ocurre". Sin embargo, parece que aún no se ha producido una situación similar. Sí reconoció que tuvieron "otras propuestas" pero no llegaron a más porque "una de las partes no se sentía cómoda". Habrá que esperar a ver la situación final del delantero.