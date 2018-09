El día de Modric: el final de la hegemonía Cristiano - Messi

THE BEST

Este lunes se corona al mejor jugador del mundo. La FIFA celebra en Londres una gala por todo lo alto en la que se premiarán a los mejores de la temporada. Lo más exclusivo de este deporte se reunirá en el Royal Festival Hall en una noche que se presenta como histórica y que puede suponer el fin de una era.

Los 'The Best' aguardan para los mejores y este año hay uno que destaca por encima del resto: Luka Modric. El '10' del Real Madrid es uno de los tres finalistas al premio que entrega la FIFA y es que viene de ganar el Balón de Oro del pasado Mundial de Rusia y el premio UEFA que se entrega al mejor jugador de la temporada en Europa. Con estos precedentes, parece la gala de este lunes seguirá el mismo guión y al final de la noche será Modric quien acapare todos los focos sobre el centro del escenario.

Ni Cristiano ni Messi irán a la gala

El argumento parece estar escrito para que sea Modric quien gane. Mientras que Salah, a priori, cuenta con muy pocas opciones de dar la campanada; Cristiano se presentaba como la otra alternativa al croata, pero ahora se ha conocido que el luso no acudirá a la gala -como ya hiciera en la de la UEFA- lo que despeja el camino para que Modric sea el premiado. No habrá reencuentro del '7' con sus excompañeros del Real Madrid ni con Messi, quien tampoco acudirá a la cita, tal y como se ha conocido a última hora. Una gala FIFA que no contará con la presencia ni del portugués ni del argentino. Desde 2008, todos los premios han ido a parar para uno u otro. El 4 de diciembre de 2007, hace once años, un jugador distinto a Cristiano o Messi era proclamado mejor del mundo por última vez, se trataba de Kaká. Ahora Modric recoge el testigo del brasileño.

Modric se coloca el brazalete de capitán de Croacia Reuters

Pocos esperaban que el jugador que sucediera a Cristiano y Messi en este tipo de premios fuera alguien del perfil de Modric. Todo el mundo apuntaba a los Neymar, Mbappé, Bale, etc. Sin embargo, será un jugador de 33 años quien levante el premio. Modric tiene la misma edad de Cristiano y dos años más que Messi, contra todo pronóstico logrará romper este lunes una hegemonía legendaria que se ha extendido por una década.

Será, además, habiendo hecho méritos de sobra para lograrlo. Modric se ha ganado el 'The Best' a pulso tras la conquista de La Decimotercera y llegar a la final del Mundial con una selección, a priori, inferior. La magia del genio de Zadar ha enamorado durante los últimos años al mundo del fútbol y ahora le llega su tan merecida recompensa. Mejor tarde que nunca pensarán muchos y así es, este premio se lo ha ganado a pulso.

Ramos, Modric y Keylor ofrecen sus premios UEFA a la afición EFE

Modric abre la puerta a nuevos aspirantes

El 'The Best' a Modric abre ahora una nueva era 'post Cristiano - Messi'. Lo más seguro es que ambos o uno de los dos siga estando en los podios de estos tipos de galardones e, incluso, no hay que descartar que lo vuelva a ganar uno de ellos en el futuro. Sin embargo, Modric ha abierto una puerta que da esperanza a todos aquellos eternos aspirantes que comprobarán este lunes que es posible derrocar a dos de las mayores bestias de la historia de este deporte.

Modric le ha mostrado el camino a Neymar, Bale, Hazard y un largo etcétera de jugadores que veían inalcanzable el nivel de Cristiano y Messi. Pero su momento tendrá que esperar un poco. La gala de este lunes es para Modric. El Real Madrid vuelve a tener al mejor del mundo entre sus filas y sigue siendo el dominador absoluto del 'The Best' después de que Cristiano ganara las dos primeras ediciones. El mejor juega en el Madrid, el mejor se llama Luka Modric.