Este lector de libros a color quiere que nos olvidemos del Kindle: es capaz de hacer mucho más y usar apps de Android

Si queremos un buen lector de libros electrónicos, la opción más simple es comprar un Kindle de Amazon. No en vano, es la alternativa más popular y una de las mejores relaciones calidad/precio, pero no es para todo el mundo.

De hecho, cada vez más gente se está dando cuenta de las limitaciones que tienen los Kindle, ya que no permite hacer cosas tan sencillas como leer libros que no hayamos comprado en Amazon o usar otras plataformas y aplicaciones.

La solución se encuentra en los smartphones con pantalla de tinta electrónica como el nuevo Bigme HiBreak Plus presentado esta semana y que pretende convertirse en el único lector de libros que necesitamos.

Eso es porque este es un smartphone completo pese a las apariencias; está basado en Android 14 y viene con la Google Play Store preinstalada, así que podemos descargar cualquier app que se nos ocurra y usar el dispositivo con todas las libertades.

Por ejemplo, podemos descargar la app oficial de Kindle si queremos leer los libros que hemos comprado en Amazon, o bien la app de cualquier otra plataforma o un lector de libros que hayamos descargado, así como escuchar audiolibros en Audible, Spotify, YouTube, o cualquier otra app.

BigMe HiBreak Plus

Respecto a otros modelos de la misma marca, la gran novedad se encuentra en la pantalla de tinta electrónica a color. A diferencia de una pantalla OLED como la de un móvil convencional, no emite luz, pero eso hace que la experiencia sea muy parecida a la del papel y mucho más saludable para nuestros ojos, especialmente de noche.

Este modelo en concreto usa la Kaleido 3, una pantalla de tinta electrónica que destaca por su elevada frecuencia de refresco de 52 Hz y su resolución: para contenido a color puede mostrar 4096 colores a una resolución de 150 píxeles por pulgada (ppi), mientras que en escala de grises alcanza los 300 ppi.

Entre el resto de las ventajas del HiBreak Plus respecto a otros lectores se encuentra la compatibilidad con redes 4G con soporte de Dual SIM, lo que nos permitirá descargar y ver contenido a través de Internet en cualquier localización.

BigMe HiBreak Plus

Incluso tiene un módulo GPS para funciones relacionadas con la geolocalización, algo realmente raro, además de un lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido.

En cuanto a las características técnicas, contamos con 4GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, con un procesador de ocho núcleos y una batería de 4.500 mAh. Soporta lápiz táctil para tomar notas.

Con un precio de 249 dólares (por confirmar en España), el BigMe HiBreak Plus es una versión recortada y con pantalla a color del BigMe HiBreak Pro que ya está disponible en España por 399,99 euros, por lo que puede ser más recomendable si sólo queremos leer libros o cómics con su pantalla a color.