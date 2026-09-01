Samsung va a revolucionar la fotografía de los Galaxy: adiós a las cámaras 3x y 5x en favor de una única cámara 4x

Samsung lleva ya varias generaciones confiando en la misma configuración de cámaras para sus smartphones más potentes, pero eso puede cambiar en la próxima generación, a juzgar por la última filtración.

Según ha revelado @phonefuturist en X, la compañía está probando lo que llama un "Super Telephoto", un nuevo conjunto de sensor y lente que será tan bueno que será capaz de sustituir a no uno, sino dos sensores en el modelo Ultra.

De esta manera, el Galaxy S27 Ultra podría decir adiós a las cámaras con zoom 3x y 5x, y hola a un nuevo sensor con zoom 4x con una apertura f/1.9; y hay buenos motivos para pensar que este será un cambio a mejor.

Tradicionalmente, Samsung ha optado por dos cámaras diferentes para el zoom óptico para cubrir todas las necesidades de los usuarios; la cámara 3x es mejor para sujetos relativamente cercanos, mientras que la 5x permite alcanzar un nivel de zoom muy elevado gracias a los algoritmos de la compañía.

Aunque pasar de zoom 5x a 4x pueda parecer un paso atrás, en realidad será compensado por un sensor mucho más grande que será capaz de captar más luz y obtener imágenes de mayor detalle y menor ruido.

Otra gran ventaja es que esta mayor cantidad de información permitirá a los algoritmos de Samsung crear un zoom digital de más aumentos y de mejor calidad, por lo que en la práctica, debería ser una mejora notable respecto a la configuración actual.

Además, es bien sabido que la configuración de cámaras de Samsung tiene sus inconvenientes, como el mayor espacio que ocupa en la trasera del dispositivo.

Esto se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza en la disposición de los componentes, hasta el punto de que hay rumores de que ese es el motivo por el que el Galaxy S26 Ultra no tiene imanes para carga inalámbrica.

Posible diseño del Samsung Galaxy S27 Ultra Android Headlines El Androide Libre

Con el rediseño que será estrenado, Galaxy S27 Ultra, Samsung quiere solucionar eso. Las primeras imágenes, basadas en archivos CAD filtrados, revelan una nueva isla para las cámaras similar a la del iPhone Pro, con menos sensores y mayor espacio en la trasera para meter los imanes.

Este es uno de esos casos en los que el rediseño no se realizará por motivos estéticos o de marca, sino técnicos. Samsung también quiere aprovechar el espacio liberado para meter una batería más grande que ofrezca mayor capacidad, y está probando ya versiones de 5.700 mAh y 6.000 mAh, lo que supondría un gran salto respecto a los 5.000 mAh del S26 Ultra.

Eso supone abandonar uno de los diseños más reconocibles del sector, pero puede merecer la pena con el salto de calidad en el hardware.