Las gafas inteligentes de Samsung, al descubierto: unas imágenes revelan su diseño similar a las Ray-Ban de Meta

Es un secreto a voces que Samsung tiene previsto lanzar al mercado sus primeras gafas inteligentes para competir con las Ray-Ban de Meta antes de que concluya el presente año.

Un dispositivo que acaba de ver cómo una filtración detallada en vídeo por parte de SamMobile ha revelado por completo su diseño, que resulta muy similar al modelo de Meta.

El documento audiovisual permite observar desde todos los ángulos el modelo de las denominadas provisionalmente Galaxy Glasses.

El modelo filtrado destaca por huir del gigantismo de los cascos de realidad mixta tradicionales. Con una montura de lentes cuadradas sutilmente redondeadas, el dispositivo adopta un factor de forma que imita perfectamente al de unas gafas convencionales de uso diario.

Sin embargo, la tecnología se esconde en los detalles de su estructura. En el lateral izquierdo, una discreta cámara se encarga de registrar el entorno, flanqueada en el lado derecho por un indicador LED de actividad que garantiza la privacidad de terceros al advertir cuándo está en uso.

Los controles físicos se han optimizado al máximo: viene con un botón de encendido que corona la parte superior de la patilla derecha, mientras que el control de volumen se desplaza a la parte posterior de la misma.

Para interactuar con el sistema sin tocar el teléfono, las gafas poseen una zona táctil ubicada en esa misma patilla que permitirá navegar por la interfaz mediante gestos naturales de deslizamiento con uno o dos dedos.

Samsung’s Galaxy Glasses design and features have leaked ahead of Galaxy Unpacked!



Exclusive footage reveals the design of Samsung’s upcoming smart glasses, including the placement of the cameras, LED indicator, and onboard controls.



For more details on Samsung’s first Galaxy… pic.twitter.com/6XWx8Hcb1e — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) July 2, 2026

Lo verdaderamente disruptivo se encuentra en su cerebro de software. Las Galaxy Glasses estrenarán One UI XR, una capa de personalización específica basada en el flamante sistema operativo Android XR de Google.

En lugar de saturar la vista con complejas pantallas virtuales, Samsung ha optado por el minimalismo radical: el dispositivo carece de pantalla integrada.

Toda la experiencia se sostiene sobre un avanzado ecosistema de micrófonos y altavoces diseñado en torno a Gemini, la inteligencia artificial (IA) de Google.

Gracias a la última versión de Gemini Live, presentada en la conferencia de desarrolladores Google I/O 2026, el asistente de inteligencia artificial podrá "ver" lo mismo que el usuario, comprender su contexto y responder preguntas complejas en tiempo real mediante audio.

Esta ausencia de elementos visuales integrados responde a una estrategia clara de eficiencia energética y ligereza, priorizando la comodidad para jornadas prolongadas de uso.

Al delegar el procesamiento de datos y la interfaz gráfica hacia otros elementos, las gafas reducen drásticamente el peso de la batería en las patillas, solventando uno de los grandes lastres históricos de los dispositivos ópticos inteligentes.

Para cerrar el círculo, las gafas ofrecen más funcionalidades, como su integración con el ecosistema Galaxy será total, permitiendo un control híbrido, cruzado y sumamente silencioso a través del Galaxy Ring y el Galaxy Watch, consolidando de manera definitiva la transición hacia la era post-smartphone.