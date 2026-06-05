Google no abandona a los usuarios de móviles baratos: el nuevo Gemini Go llega para sustituir a Assistant

La cruzada de Google para implementar Gemini en absolutamente todos sus servicios y aplicaciones continúa. Ahora le toca el turno a una parte poco conocida pero muy importante de su ecosistema, Android Go.

Hablamos de la versión del sistema operativo diseñada para móviles baratos, que respecto a la básica incluye una gran cantidad de optimizaciones y cambios para aprovechar mejor el hardware de gama baja que suelen tener estos dispositivos.

Por ejemplo, Android Go viene con una versión específica de Google Assistant que no consume tantos recursos en segundo plano pero que sigue ofreciendo ayuda cuando el usuario lo necesita.

Ahora, Google ha anunciado el lanzamiento de Gemini Go, la nueva versión de la inteligencia artificial que va a sustituir a Google Assistant en los dispositivos Android Go y que también ha sido diseñada para consumir pocos recursos.

En concreto, esta versión de Gemini solo necesita un smartphone con 2 GB de memoria RAM, por lo que modelos viejos o muy baratos que aún no hayan dado el salto a los 4 GB de memoria podrán ejecutarlo sin problemas.

Por supuesto, los usuarios de Android Go podían simplemente usar la versión web de Gemini para acceder a las mismas funciones que el resto; pero lo interesante de Gemini Go es que se ejecuta de manera local en el dispositivo y no necesita conectarse tanto a los servidores de Google para tareas básicas.

De esta manera, no solo podemos ganar acceso a las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial, sino que no gastaremos tantos datos de nuestra conexión móvil si estamos fuera del rango de nuestra red WiFi.

Gemini Go funciona igual que el asistente clásico, y podemos llamarlo manteniendo pulsado el botón de encendido o bien en la pantalla manteniendo pulsado el botón para volver a la pantalla de inicio.

Según el anuncio de Google, Gemini Go es capaz de hacer lo mismo que el anterior asistente, como por ejemplo, hacer llamadas, enviar mensajes de texto, poner alarmas y crear eventos del calendario.

Pero además, Gemini Go trae funciones basadas en IA; podremos hablar con el asistente en conversaciones naturales, aportar fotos y archivos para que los use como contexto y reproducir música basándose en nuestro ánimo, por ejemplo.

Como es lo habitual en Google, el lanzamiento de Gemini Go es progresivo y se realizará a lo largo de las próximas semanas, por lo que es normal si tienes un dispositivo Android Go y aún no puedes usarlo.

Cuando llegue el momento, la actualización se realizará de manera automática y simplemente el asistente desaparecerá y será sustituido por Gemini Go sin que el usuario tenga que hacer nada.

Sin embargo, lo recomendable es mantener actualizado todo el software que tenemos instalado para recibir antes la nueva IA, y en particular debemos asegurarnos de tener la última versión de la app de Google, que es la que integra el asistente con IA.

Este lanzamiento es llamativo porque Google está apelando a dos tipos de usuarios muy diferentes al mismo tiempo. La última versión de Gemini con Intelligence requiere 12 GB de memoria RAM y el último chip de Google, lo que ha dejado fuera a todos los usuarios que no tengan un Pixel 10; el hecho de que esta versión funcione con solo 2 GB de RAM demuestra que la compañía no se está olvidando de sus usuarios.