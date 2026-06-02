WhatsApp va a cambiar para siempre: ya prueba una función para detectar spam y mensajes fraudulentos sin leer los chats

WhatsApp, la aplicación de mensajería estrella en España, sigue trabajando en nuevas funciones, que poco a poco se van conociendo. Tras el botón para cerrar sesión sin perder los chats y la posibilidad de reaccionar a los mensajes con stickers, ahora la app prueba una función para detectar spam y mensajes fraudulentos sin leer los chats.

Según informan desde WABetaInfo, WhatsApp se encuentra actualmente trabajando en una función denominada 'Alerta de Estafa' que sirve para avisar a los usuarios cuando un mensaje de un contacto desconocido parezca una posible estafa.

Una herramienta que procesa toda la información del dispositivo del usuario, por lo que la aplicación de Meta nunca lee los mensajes para detectar actividades sospechosas.

El hallazgo de esta herramienta se ha producido gracias a la última versión beta de WhatsApp para Android (concretamente la versión 2.26.22.2), disponible a través de Google Play Store.

El gran logro técnico de esta función radica en que, al igual que ocurre con las recientes transcripciones de notas de voz, todo el análisis se ejecuta localmente en el smartphone.

Al procesarse íntegramente dentro del dispositivo, la función es totalmente compatible con el cifrado de extremo a extremo. WhatsApp no envía el contenido de los chats a servidores externos para ser escaneado, garantizando que nadie fuera del teléfono pueda leer los mensajes.

Además, opera con total discreción en segundo plano; ningún contacto del usuario podrá ver si esta capa de protección está activa o se ha disparado.

La nueva función de WhatsApp que detecta mensajes fraudulentos. WABetaInfo El Androide Libre

El funcionamiento de la 'Alerta de Estafa' está pensado para no ser intrusivo pero sí altamente eficaz. Cuando el sistema detecta que un remitente desconocido envía un texto con intenciones sospechosas, despliega un aviso directo en la interfaz del chat con el mensaje: "Esto podría ser una estafa".

Justo debajo de esta advertencia, la aplicación ofrecerá dos opciones claras para que el usuario tome el control absoluto de la situación: bloquear y denunciar al contacto, o marcar el chat como seguro pulsando en confiar.

Meta ha evitado tomar decisiones automatizadas o bloqueos unilaterales, dejando la última palabra en manos de las personas para que gestionen sus interacciones con seguridad pero sin restricciones molestas que impidan hablar con nuevos contactos legítimos.

Para aportar un extra de claridad, WhatsApp está desarrollando una sección de transparencia en el propio teléfono. Desde los ajustes de la aplicación, se podrán generar informes locales que registren cómo y cuándo se activó la alerta.

Si el terminal ha estado libre de peligros durante un tiempo, el registro indicará que no se detectaron amenazas; de lo contrario, detallará los momentos exactos de actividad sospechosa. Cabe destacar que estos informes jamás se comparten con la compañía, reforzando la privacidad.

Por último, es importante señalar que la 'Alerta de Estafa' será una función completamente opcional y vendrá desactivada por defecto. Aquellos usuarios que deseen contar con este escudo extra deberán acudir a los menús de configuración para habilitarla manualmente.

Actualmente, la herramienta se encuentra en fase de desarrollo y ni la comunidad de probadores beta generales puede utilizarla en esta etapa. No obstante, se espera que aterrice en una futura actualización de Android antes de dar el salto definitivo a la versión estable global.