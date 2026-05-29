Google la lía con Gemini: los nuevos límites enfurecen a los usuarios y obliga a la compañía a hacer cambios rápidos

Es bien sabido que el sector de la inteligencia artificial está quemando dinero a marchas forzadas, y que tarde o temprano, eso tiene que cambiar. Una manera en la que las compañías están ganando ingresos es con los 'tokens', que limitan el uso de la IA, como acaban de descubrir los usuarios de Gemini.

En la presentación de sus nuevos modelos, Gemini Omni y Gemini 3.5 Flash, a Google se le 'olvidó' mencionar que iba a empezar a implementar nuevas reglas de uso para los usuarios de sus suscripciones de pago, incluyendo las más caras, Pro y Ultra.

De por sí, eso ya hubiera sido un problema, porque supone que Gemini sigue los pasos de otros servicios rivales como Claude, que son infames por el uso de 'tokens', que se gastan con cada solicitud que se realiza a la IA, dependiendo de la complejidad de la tarea.

Pero además, hay que sumar que la implementación de Google ha sido especialmente mala. Para calcular cuántas solicitudes podemos hacer a Gemini, Google ha desarrollado un complejo sistema basado en trabajo de computación que es difícil de comprender.

En vez de establecer una cantidad diaria de tareas u órdenes que podemos hacer, el nuevo sistema calcula la complejidad de la petición del usuario de manera dinámica, las funciones activadas, e incluso el historial del chat.

Una vez que el usuario agota la cuota que el sistema le ha otorgado, se activa una restricción de cinco horas que bloquea el acceso a los mejores modelos. La esperanza de Google era controlar los enormes gastos de la IA, pero como consecuencia, la experiencia del usuario ha sido empeorada notablemente.

Gemini Intelligence El Androide Libre

Algunos usuarios han llegado a afirmar que solo han podido realizar cinco tareas seguidas con Gemini, como resumir un documento, generar una imagen o analizar código fuente, antes de activar este modo limitado.

Después de dos semanas, finalmente la compañía ha respondido a las quejas de los usuarios. Josh Woodward, vicepresidente de Google, ha anunciado el lanzamiento de una actualización con la que pretende hacer estos límites más predecibles en todo tipo de tareas.

En concreto, Woodward culpa a un 'bug' relacionado con la generación de vídeo en Gemini Omni que hacía que la cuota de uso se agotara con la creación de apenas dos vídeos. De la misma manera, ha confesado que Gemini 3.1 Pro también llegaba al límite al analizar documentos grandes.

Para solucionar estos problemas, Woodward ha anunciado que a partir de ahora cada orden recibida por Gemini tendrá un límite, y que si lo va a alcanzar, la petición simplemente fallará; el usuario no será 'cobrado' por este fallo y no alcanzará el límite en ese caso.

Por último, Google ha decidido que las peticiones que hagamos con los modelos Flash y Lite no contarán para el cómputo de la cuota, por lo que podremos realizar todas las peticiones que queramos simplemente cambiando de modelo. Relacionado con esto, Gemini ahora recordará el último modelo que hemos usado, y solo bajará a uno inferior en caso de alcanzar la cuota.

Está por ver si estas medidas convencerán a los usuarios, especialmente con la gran competencia que tiene Gemini.