Samsung cambia las normas: presenta Project Luna, un innovador concepto de asistente de IA para el hogar

Samsung, que va a abandonar su propia aplicación de mensajería, ha sorprendido a todos anunciado recientemente Project Luna, un innovador concepto de asistente de inteligencia artificial (IA) para el hogar que cuenta con una pantalla circular que se orienta hacia los usuarios.

Esta nueva tecnología forma parte de la gama de productos y conceptos que el fabricante coreano ha mostrado en el marco de la Milan Design Week 2026, bajo la exposición denominada 'Design is an Act of Love', que en castellano se traduce a "el diseño es un acto de amor".

Durante la exposición, Samsung ha preparado una sección denominada 'Inteligencia culinaria' en la que se ha revelado el concepto de Project Luna. Se trata de un dispositivo con IA que está diseñado para funcionar como un asistente de IA.

Una de las claves de Project Luna son sus potenciales funcionalidades. La compañía ha asegurado que su invento es totalmente capaz de reproducir música, alertar sobre llamadas recibidas o, incluso, controlar las luces de la habitación.

Project Luna viene igualmente con una pantalla circular que gira en cualquier dirección como si fuese una antena parabólica. Esta función tiene un sentido: le permite orientarse hacia los usuarios o un punto concreto.

Samsung Project Luna. Samsung Omicrono

De esta manera, Project Luna puede adaptarse a las necesidades y preferencias de cada usuario. Samsung también ha mostrado a Project Luna dentro de un ecosistema repleto de productos y conceptos para el hogar.

Por ejemplo, se ha mostrado junto con proyectores que muestra información sobre la comida, televisores o tocadiscos.

El objetivo de Samsung con esta exposición ha sido el de centrar la tecnología a las personas y mejorar su calidad de vida, según ha señalado en un comunicado.

Y ahí la inteligencia artificial juega un papel clave, ya que es una tecnología muy de moda que permite tener unas experiencias más intuitivas y adaptativas para las personas.

"No se trata solo de crear productos, sino de dar forma a experiencias que resulten relevantes, personales y significativas en la vida diaria", ha señalado en el comunicado Mauro Porcini, presidente y director de diseño de la división Device eXperience (DX) de Samsung.

Con Project Luna, Samsung deja claro que el futuro de la domótica ya no pasa por esconder altavoces inteligentes por la casa, sino por dotarlos de presencia e intencionalidad.

Aunque por el momento se trate de un ejercicio de diseño exhibido en Milán, este asistente marca la inminente hoja de ruta de la compañía surcoreana: transformar la inteligencia artificial en una herramienta tangible que deje de ser un simple electrodoméstico para convertirse en el epicentro interactivo del hogar conectado