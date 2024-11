El error más raro de Android Auto hasta ahora está dejando 'rotos' a los conductores: afecta a los mensajes de WhatsApp

La apuesta de Google por Android Auto es evidente, con el lanzamiento de una gran cantidad de actualizaciones en los dos últimos años. Cada mes, es habitual encontrarse con dos nuevas versiones de Android Auto, al menos, y por eso ya ha alcanzado la versión 13.3 hace pocos días.

Sin embargo, este desarrollo acelerado está provocando más problemas de los habituales en un producto de Google. Es habitual que las nuevas versiones de Android Auto vengan con 'bugs' de gravedad variada; en algunas ocasiones, son simples molestias, pero en otras, hacen que Android Auto deje de funcionar o afecta a una de las funciones básicas como las llamadas. Pero el 'bug' que ahora se están encontrando los usuarios se lleva la palma, siendo uno de los más raros que hemos visto hasta ahora.

El problema ocurre con la app de WhatsApp, que es compatible con Android Auto; de hecho, permite enviar y recibir mensajes desde el coche, sin necesidad de usar la pantalla táctil gracias a la función de reconocimiento y generación de voz. Sólo con dar una orden, podemos hacer que Android Auto lea los mensajes de WhatsApp a través de los altavoces, para que no nos perdamos nada importante.

Sin embargo, en los últimos días Android Auto ha decidido añadir la expresión "oh" al final de los mensajes de WhatsApp; en efecto, el sistema es capaz de leer el mensaje sin problemas, pero al final siempre mete esa expresión de "oh", como si estuviera sorprendida, o como si se hubiese acordado de algo al final. Pero una vez que comprueban el texto del mensaje recibido, los usuarios ven que ese "oh" no aparece por ninguna parte, y la voz de Android Auto lo ha metido por su cuenta.

Se trata de uno de los problemas más extraños, y cómicos, que ha sufrido Android Auto hasta ahora, aunque no es el más grave ni de lejos; aunque es cierto que ese "oh" puede resultar una distracción, al menos el mensaje se reproduce de manera correcta. Aún así, no deja de resultar una molestia y una curiosidad.

En el momento de escribir estas palabras, la causa de este error aún no está clara. Es posible que el 'culpable' sea WhatsApp, teniendo en cuenta que el fallo sólo ocurre cuando usamos esta app para reproducir mensajes; los mensajes en otras apps no reproducen esa expresión al final. Sin embargo, es más probable que sea un error de Google Assistant, la parte de Android Auto que se encarga de interpretar y reproducir los mensajes. Como es habitual, Google no ha realizado ninguna declaración pública al respecto, así que no está claro si la compañía está trabajando en solucionar el error, o incluso si sabe de su existencia.