Android Auto 13.3 llega con una revolución para escuchar música en el coche: se acerca la función más esperada

Aunque las pantallas táctiles de los coches no han sido bien recibidas por los conductores, al menos sirven para algo: para ejecutar Android Auto. Mucha gente prefiere tener sus apps favoritas, como Google Maps o Waze, en vez del sistema del fabricante, y por eso conecta su móvil. Sin embargo, aún hay razones por las que no usar Android Auto, aunque pronto desaparecerá una de ellas.

Hablamos de algo tan simple como la radio del coche. En un estudio publicado el año pasado, la mayoría de los conductores afirmó que seguía usando la radio AM y FM para escuchar música mientras conducen; aunque apps de streaming de música como Spotify o YouTube Music están ganando en usuarios, aún no alcanzan ni de lejos la popularidad de la radio tradicional. Sin embargo, eso pone a los usuarios en una situación algo complicada si quieren tener Android Auto y al mismo tiempo, escuchar la radio.

La solución de Google ya se ha filtrado. Se llama 'Car Media', y sería capaz de acceder a los medios multimedia del coche, incluyendo la radio, para reproducir sonido; en otras palabras, desde Car Media podríamos reproducir la radio del coche, aunque no está claro si todos los modelos serán compatibles ni cómo funcionará. Ya se han encontrado referencias a esta función en el código de la app de Android Auto, y ahora, tenemos el mayor indicador de que va a llegar pronto.

Android Auto 13.3 ha sido lanzado en su versión estable, y no sólo debería solucionar algunos de los 'bugs' que se han descubierto en las últimas versiones, sino que parece introducir cambios para implementar Car Media próximamente. Hay que aclarar que Car Media aún no está disponible, y que como es habitual, Google no ha explicado los cambios que introduce Android 13.3. Sin embargo, un análisis de la app revela que Android Auto ya tiene algunas partes de Car Media, como las categorías musicales que podremos seleccionar.

Lo más probable es que Android 13.3 esté introduciendo los cambios necesarios y la app de Car Media para que, en una futura actualización, se activen. De hecho, la mayoría de los cambios similares lanzados hasta ahora han llegado con una actualización del lado de los servidores, por lo que da un poco igual la versión de Android Auto que tengamos, siempre y cuando sea una de las últimas.

Según las filtraciones, Car Media sería capaz de acceder a la radio AM/FM del coche para reproducir nuestras emisoras favoritas, que se podrán mostrar divididas en temáticas, como música pop, hip-hop o clásicos. La app será capaz de obtener la información de cada emisora de radio y ordenarla por categorías.

Otro detalle muy interesante de Car Media es que será capaz de acceder al puerto USB del coche, por lo que podrá reproducir música desde una memoria USB o un disco duro; esto también es algo que se sigue haciendo mucho, ya que mucha gente prefiere conducir con su selección de temas propios y que a lo mejor no están disponibles en apps de streaming.