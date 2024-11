Android Auto 13.2 ya disponible para descargar pero ten cuidado: puede que no te convenga actualizar aún

El desarrollo acelerado de Android Auto continúa, como demuestra el hecho de que apenas el mes pasado estábamos hablando del lanzamiento de Android Auto 13, y ahora damos un salto de dos versiones a Android Auto 13.2. Lo bueno de que salgan tantas versiones consecutivas es que Google está trabajando en una gran cantidad de novedades, como la llegada de nuevas apps compatibles con Android Auto, la posibilidad de usar la radio en Android Auto, y más.

Pero no todo son ventajas. Cuando se pisa el acelerador de esa manera en el desarrollo de una app, es inevitable que aparezcan errores; y cuando ocurren, pueden afectar a una gran cantidad de usuarios que no tienen ni idea de lo que está pasando, porque Google no está siendo todo lo transparente que debería y no está informando de los cambios que aplica a Android Auto.

Con el nuevo Android Auto 13.2 puede que estemos viendo el efecto de esta política. Como es habitual, la nueva versión ha llegado a Google Play sin fanfarria, y sólo los usuarios que han probado a actualizar se han dado cuenta de que hay una nueva versión; de la misma manera, Google tampoco ha detallado las novedades de esta versión.

En teoría, Android Auto 13.2 debería poner las bases de las novedades anunciadas recientemente, como la colaboración entre Qualcomm y Google para traer la IA al coche, y las últimas novedades de Google Maps que incluyen un modo de navegación con gráficos mejorados y la posibilidad de añadir paradas de sitios interesantes a la ruta.

Sin embargo, si ahora mismo estás contento con Android Auto, puede que sea mejor que esperes a la siguiente versión, por si acaso. Y es que justo al mismo tiempo que esta nueva versión, están llegando muchas quejas de usuarios que afirman que una actualización ha roto las llamadas en el coche, haciéndolo completamente inusable si dependemos de esta función de manos libres.

En concreto, los usuarios afirman que, cuando hacen una llamada con Android Auto, el sonido sale por el altavoz del móvil y no por los altavoces del coche; eso hace que enterarse de lo que nos están diciendo sea mucho más difícil, por no decir imposible. Lo único que pueden hacer estos usuarios es subir el volumen del móvil al máximo, ya que si lo cogen pueden distraerse y provocar un accidente, o ser multados por una cámara de la DGT o un guardia civil. Los usuarios de móviles Google Pixel parecen ser los más afectados por ahora.

No está claro si esta última versión de Android Auto es la que está provocando el problema. Por seguridad, los usuarios que ahora están usando Android Auto y no tienen problemas probablemente deberían esperar a la siguiente versión, ya que no hay un motivo de peso para actualizar. Pero si estamos sufriendo de este fallo, puede que nos convenga lo contrario: instalar la actualización lo antes posible, por si acaso Google ha arreglado el 'bug'.