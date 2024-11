Adiós al mal WiFi: este genial dispositivo de Xiaomi está rebajado y a punto de agotarse, no esperes al Black Friday

Un problema muy común al que se están enfrentando mucha gente ahora mismo se encuentra en su instalación de Internet; más concretamente, en el router WiFi que su operadora les instaló y que ahora se nota que no está a la altura de sus necesidades. Una posible opción es comprar un nuevo router WiFi, pero los mejores no son baratos precísamente.

Existe otra alternativa, y es mejorar la red que ya tenemos instalada en casa; incluso si no podemos cambiar el router que nos puso la operadora, hay métodos para expandir la red y mejorar su velocidad que pueden facilitarnos la vida. Lo notaremos especialmente si tenemos muchos dispositivos inteligentes conectados al mismo tiempo, desde televisores a bombillas o cerraduras con cámara, además de nuestros dispositivos como el móvil, el ordenador y la tablet, por supuesto.

Un buen ejemplo de que no hace falta gastar mucho para mejorar el WiFi de casa lo encontramos en el Xiaomi WiFi Extender Pro por 12,99 euros en Amazon, una rebaja del 24% respecto a su precio habitual. Este es el mismo dispositivo que ya estaba de oferta en Lidl y otras cadenas, pero que ha ido desapareciendo de las tiendas y ya no se vende en la página de Xiaomi; por lo tanto, es muy probable que queden pocas unidades y que se agote muy pronto. Si nos interesa, lo recomendable es comprarlo ahora y no esperar a más ofertas como las del Black Friday, ya que para entonces, es muy posible que se agote.

A ese precio, el Xiaomi WiFi Extender Pro es una gran ayuda para mejorar nuestra red. Como su nombre indica, es capaz de extender la red WiFi, ampliando la cobertura gracias a sus dos antenas integradas. Este dispositivo no sustituye a un router normal, y por eso es tan barato; funciona conectándose a nuestro router, algo que es fácil de hacer con la app de Xiaomi, y a partir de entonces se encargará de repetir la señal y de llevarla más lejos de lo que podía llegar.

Acer El Androide Libre Adiós al WiFi lento: el nuevo router que conecta todos los aparatos de casa a la máxima velocidad siempre

La idea es que instalemos este aparato en una habitación de la casa que tenga una mala conexión o muchos dispositivos conectados, o en una habitación contigua. En el lugar correcto, es capaz de ofrecer conexiones de hasta 300 Mbps, y permite la conexión de hasta 24 dispositivos al mismo tiempo. Un detalle importante es que, una vez conectado, recordará nuestra red WiFi; así que podemos desenchufarlo y enchufarlo en otra habitación dependiendo de nuestras necesidades. Además, es un dispositivo tan pequeño que podemos conectarlo directamente a un enchufe libre que tengamos libre.