Absolución a SeriesYonkis: el Constitucional rechaza el recurso contra los creadores de la histórica página de descargas

Durante mucho tiempo, 'piratería' en España era sinónimo de SeriesYonkis. Se trataba del mayor portal de descargas y uno de los favoritos de los usuarios que querían ver gratis el último capítulo de su serie favorita. Desde entonces, las IPTV piratas se han vuelto más populares en España que las páginas de descargas, por un buen motivo: las denuncias que recibieron los responsables de SeriesYonki.

El proceso legal contra SeriesYonki dio inicio en el 2019, cuando Egeda, la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, pidió tres años de prisión y una compensación de cientos de millones de euros para cada uno de los responsables de la página. Sin embargo, en el 2021 la Audiencia Provincial de Murcia absolvió a los creadores de SeriesYonkis, al considerar que se limitaba a enlazar a otras páginas web y que no había pruebas de que fuesen conscientes del "origen ilícito" del contenido.

Un fallo judicial que ya fue polémico en su día, ya que SeriesYonki era famosa entre los españoles precisamente para acceder a contenido pirata; sin embargo, la clave estuvo en que la página en sí no alojaba ese contenido, y no tenía control sobre el contenido alojado en otros servicios. Aunque los usuarios usaban SeriesYonki para encontrar series y películas, para poder verlas necesitaban acceder a una página diferente, que era la que en todo caso cometía el posible delito contra la propiedad intelectual.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, y Egeda y algunas de las compañías afectadas como Warner Bros. presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional; el Ministerio Público también se personó en la causa, reclamando 167 millones. Pero lejos de anular la decisión del tribunal murciano, el Constitucional ha decidido confirmar el fallo original, cerrando así el proceso legal de manera definitiva.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos por la misma razón por la que el tribunal murciano se negó a condenar a los responsables de SeriesYonki: la ley no se puede aplicar de manera retroactiva. Aunque es cierto que en la actualidad, y tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, enlazar a sitios que alojan contenidos piratas es delito, la denuncia original trataba de la actividad de SeriesYonkis antes de que el nuevo texto legal estuviese en vigor.

De hecho, la Ley de Propiedad Intelectual actual se creó precísamente para luchar contra sitios como SeriesYonki, por lo que el Constitucional considera que sus actividades no eran delitos antes de que se estableciesen las nuevas reglas. Por lo tanto, la decisión es una victoria a medias para los piratas; por una parte, no sufrirán las consecuencias de algo que no era delito, pero por otra, ya es imposible que aparezca una nueva SeriesYonkis pese a esta victoria legal de sus responsables.