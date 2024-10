La nueva locura de Google: un teclado 'infinito' que da dolor de cabeza sólo con pensarlo

Existen muchos teclados para Android, pero la mayoría de los usuarios prefiere el que viene por defecto en los Google Pixel y otros móviles: GBoard. El teclado de Google no sólo presume de una predicción de texto más precisa, también ofrece acceso a funciones avanzadas como la posibilidad de escanear documentos automáticamente.

Pero Gboard es algo más que un teclado para móvil; también es uno de los proyectos más alocados que han salido de Google, concretamente, de su rama japonesa. Ya se ha convertido en una tradición que Google Japan presente un nuevo teclado todos los años, que revoluciona la manera en la que introducimos texto; o nos da unas risas, una de dos.

El teclado presentado este año, en cambio, puede dar dolor de cabeza sólo con mirarlo. Las fotografías que acompañan este texto no han sido modificadas con Photoshop ni han sido creadas con Inteligencia Artificial, aunque lo parezcan; realmente existe un teclado con esta forma 'imposible', aunque tiene explicación,.

Este teclado está inspirado en la banda de Möbius, un concepto matemático que define una superficie con una sola cara y un solo borde; a poco que pensemos un poco en eso, nos daremos cuenta de lo ridículo que suena. Cualquier superficie que imaginemos tiene al menos dos caras, como una simple hoja de papel; sin embargo, en 1858 los matemáticos Johann Benedict Listing y August Ferdinand Möbius descubrieron, cada uno por su cuenta, esta posibilidad.

En realidad, crear una banda de Möbius es relativamente sencillo. Sólo tenemos que coger una tira de papel, girar uno de sus extremos, y pegar ambos. El resultado es una superficie que sólo tiene una cara, y es algo que podemos comprobar sólo con poner el dedo encima y recorrer toda la banda; llegaremos al mismo punto en el que empezamos, recorriendo tanto la parte anversa como la reversa del papel original (aunque en esta banda no existen esos conceptos).

¿Cómo se aplica eso a un teclado? ¿Lo hace más fácil de usar? Es algo que sólo saben los ingenieros de Google que han fabricado y probado este extraño experimento. Lo que sí han revelado es que este teclado tiene unas extrañas propiedades sociales, y es que varias personas pueden usarlo al mismo tiempo, colocándose en diferentes puntos del teclado. Y como tiene 208 teclas, muchas más que las de un teclado convencional, en teoría sería posible que varias personas escriban en el mismo documento; al fin y al cabo, tiene una conexión USB-C y es detectado por un ordenador como un teclado normal.

Google Japan La última salvajada de Google es un teclado de 1,68 metros de largo que te puedes montar

Evidentemente, este dispositivo no llegará al mercado, ni falta que le hace. Es una auténtica rareza, y no lo decimos por la forma que tiene, sino porque es un artefacto de una era pasada de Google. Este proyecto de la división japonesa originalmente nació como parte de las bromas del April Fool's Day, la versión anglosajona del Día de los Inocentes; en su día, todas las divisiones de la compañía participaban con sus propios proyectos, como un juego de Pacman en Google Maps. Pero la Google actual no está para bromas, y en el 2021 la dirección decidió prohibir esta práctica; de alguna manera, Google Japan ha conseguido seguir creando teclados extraños, aunque sea en octubre.