Netflix más barato: así es la nueva opción para España que ahora podemos probar para ahorrar varios euros

A Netflix todo le sale bien. Incluso cuando parece que se mete en polémicas como el plan con anuncios o el fin de las cuentas compartidas, los usuarios aceptan que esas son medidas necesarias y la cantidad de suscriptores sigue subiendo, algo que no pueden decir sus competidoras.

Parece que Netflix sabe exactamente qué es lo que quiere el usuario medio, pero no es por suerte; buena parte de culpa la tienen estudios de mercado, que analizan las costumbres de cada zona y realizan pruebas limitadas con el precio de las suscripciones y con nuevas funcionalidades para la app. Por ejemplo, cuando Netflix experimentó con permitir la desactivación del HDR para disfrutar de una calidad de imagen superior en pantallas no diseñadas para esa tecnología.

Ahora, España va a ser pionera en probar un nuevo 'experimento', en esta ocasión con las suscripciones. Concretamente, Netflix ha anunciado la llegada de una nueva opción más barata para añadir suscriptores a nuestra cuenta, que nos permitirá ahorrar si le estamos pagando el acceso a otras personas.

Cuando Netflix anunció el fin de las cuentas compartidas, presentó un nuevo concepto: el suscriptor extra. Los usuarios que pagan por una suscripción tienen una limitación en la cantidad de pantallas que pueden usar al mismo tiempo, y están limitados a su hogar o a sus dispositivos. Si la compañía detecta el acceso desde otra localización, puede bloquearlo.

Sin embargo, hay muchas situaciones en las que nos gustaría que un amigo o familiar pueda usar nuestra cuenta. El suscriptor extra es la solución; los planes Estándar y Premium permiten añadir uno por 5,99 euros al mes adicionales a lo que ya pagamos.

A partir de ahora, en España también tendremos la opción de añadir un suscriptor extra con publicidad; es decir, que el usuario que usará nuestra cuenta de Netflix verá anuncios cuando use el servicio. Hay que recordar que los planes Estándar y Premium no tienen anuncios, así que esa persona tendría una experiencia algo diferente, vería anuncios incluso si nosotros no los vemos.

La gran ventaja de esta nueva opción está en el precio: 4,99 euros al mes adicionales a nuestra suscripción. Es decir, un euro menos de lo que cuesta añadir un suscriptor extra; no parece mucho, pero si tenemos que añadir a varias personas, la diferencia se puede notar mucho a fin de mes.

Por el momento, España estrenará esta nueva opción, pero la compañía ya ha adelantado que, probablemente, también la lanzará en el resto de países donde ofrece planes con publicidad. Además, Netflix afirma que sigue buscando maneras de ofrecer más opciones a los suscriptores, por lo que no sería de extrañar que en los próximos meses viésemos más novedades.