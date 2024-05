Si Netflix se ve mal en tu móvil, este puede ser el cambio que esperabas

Ver películas en el móvil es una práctica cada vez más común, pero que ha sido criticada por muchos cineastas; consideran que la pequeña pantalla de los móviles no es capaz de presentar una experiencia cercana a como la imaginó el director, y no sólo por el tamaño, también por la calidad de imagen y sonido.

Sea como sea, es innegable que el móvil ya es el método preferido de millones de personas para ver los últimos estrenos en cualquier parte; aunque la experiencia sea muy mejorable, incluso en el mejor de los casos. Ahora, Netflix puede solucionar uno de los grandes problemas asociados a las películas en el móvil, la baja calidad del HDR.

Aunque la mayoría de los móviles nuevos afirman tener pantallas capaces de HDR, y presumen de adoptar los últimos estándares del sector, la realidad es que la implementación deja mucho que desear en la mayoría de los casos. Y es que conseguir un buen HDR no es algo sencillo ni algo que ‘venga gratis’ con una pantalla AMOLED como parecen pensar algunas marcas.

Como resultado, las películas de Netflix en HDR se ven muy mal en algunos móviles. Los síntomas más habituales son una imagen apagada cuando se reproduce contenido en HDR; este efecto se produce en escenas de contraste elevado, en las que el panel opta por bajar el brillo automáticamente. En otras ocasiones, un programa de ahorro de batería puede ser el culpable de ‘capar’ las capacidades del panel. Así que, aunque en teoría es compatible con HDR, en la práctica son raras las ocasiones en las que la imagen se muestra como debería.

Ahora, Android Authority ha descubierto una nueva opción en la app de Netflix para Android, que podría solucionar este problema; o mejor dicho, evitarlo completamente. El nuevo botón, que aún no se puede usar, permitiría al usuario cambiar entre HDR y SDR durante el ‘streaming’ de contenido.

SDR es la imagen ‘normal’ como la conocemos, sin las mejoras de contraste que trae HDR; pero irónicamente, SDR se ve mejor si nuestro móvil no muestra HDR correctamente. Al reproducir el vídeo tal cual, la pantalla sería capaz de mostrar un brillo más elevado y especialmente, un contraste mayor entre las zonas oscuras y las brillantes, que ayudará a mejorar la calidad de imagen.

Este botón también puede ser muy útil si, simplemente, no estamos interesados en ver contenido HDR aunque nuestro móvil lo muestre bien. Por ejemplo, si estamos a oscuras, el mayor brillo puede ser una gran molestia, y una imagen SDR sería preferible. Por el momento, Netflix no ha anunciado el lanzamiento de esta función, pero si ya está en el código de la app, es de esperar que no tarde mucho.