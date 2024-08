Adiós a los relojes de Fitbit: Google confirma una noticia que parecía inevitable

Desde que Fitbit fuese comprada por Google en el 2022, la que en su día fuese la marca de referencia en wearables para running y salud ha ido desapareciendo poco a poco, integrándose en su casa madre. De hecho, la marca ya no es Fitbit, sino "Google Fitbit" tras un cambio realizado este mismo año ideado para dar más importancia a Google. Este año, Google también anunció que iba a borrar las apps y esferas de los relojes Fitbit, poniendo un gran clavo en su ataúd.

En vez de mantener a Fitbit como una marca independiente, Google ha preferido aprovechar su tecnología en nuevos productos como el Pixel Watch 3, que viene con funciones de Fitbit y una suscripción al servicio premium de la marca. Eso deja a los productos de Fitbit en una situación algo complicada, especialmente los relojes inteligentes que ofrecen acceso a las mismas funciones, pero a un precio algo inferior.

Finalmente, un representante de Google ha confirmado lo que parecía inevitable: los relojes de Fitbit ya no tienen sitio dentro de la compañía. En concreto, el representante explicó a Engadget que "El Pixel Watch es el reloj inteligente de nuestra cartera de productos", y por lo tanto, ningún otro producto de otra marca ocupará ese lugar.

En la actualidad, Fitbit sigue ofreciendo dos relojes inteligentes en su catálogo, el Sense 2 y el Versa 4; pero fueron lanzados hace ya casi dos años, y desde entonces no han recibido ninguna renovación. No se espera que estos modelos reciban sucesores, así que es muy probable que un día desaparezcan y no reciban sustitutos. O mejor dicho, su sustituto es el Pixel Watch; en palabras del representante de Google, "el Pixel Watch es nuestra siguiente iteración de smartwatch de Fitbit".

Posteriormente, Google ha intentado aclarar las palabras del representante, negando a Ars Technica que vaya a abandonar las ventas de relojes de Fitbit; sin embargo, al mismo tiempo no ha podido confirmar si los Sense y Versa realmente tendrán nuevos modelos. Juntando ambas declaraciones, es posible que Google se refiera a que seguirá vendiendo el Sense 2 y el Versa 4, y que por eso no ha 'abandonado' los relojes de Fitbit.

Google Pixel Watch 3 Google El Androide Libre

También hay que recordar que Fitbit lanzó un reloj inteligente hace muy poco, aunque no uno convencional; el primer Fitbit con Wear OS resultó ser un reloj para niños que poco tiene que ver con el resto de la gama. Sea como sea, lo que parece claro es que Fitbit como tal no va a desaparecer, es sólo que se va a centrar en las funciones de salud y ejercicio usadas por los Pixel Watch, y en su producto estrella: las pulseras de actividad.

Google ha dejado muy claro que las pulseras de Fitbit seguirán formando parte de su gama de productos, y es donde la experiencia de la marca en dispositivos simples, ligeros y con mucha batería puede brillar. Por supuesto, nadie sabe si en el futuro Google lanzará una 'Pixel Band' que las sustituya, pero por el momento, ese es el terreno de la marca Fitbit.