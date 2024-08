La app de Google va a cambiar para siempre: esta es la polémica decisión que nadie se esperaba de la compañía

Google es sinónimo de búsqueda en Internet. La compañía ha llegado a convertirse en un gigante tecnológico gracias a su buscador, y durante años, todos sus productos han tenido algo que ver con la búsqueda, ya sea de conceptos en Internet, de nuestras fotos personales o de la siguiente película que vamos a ver. Pero Google está cambiando, y ahora se centra más en la IA y en Gemini; y el próximo cambio que se acerca a su app refleja muy bien esto.

Parece mentira, pero Google está experimentando con eliminar la búsqueda de su app oficial. Esto no es una broma, ni estamos 'troleando', aunque es cierto que es una pequeña exageración. La búsqueda se mantiene, pero ahora no tendrá un protagonismo tan grande, con su propia sección en la app oficial.

El cambio ha sido descubierto por Android Authority, que ha analizado la última versión beta de la app de Google que viene preinstalada en la inmensa mayoría de los móviles Android vendidos en España. Esta app está dividida en cuatro secciones: "Inicio", "Buscar", "Guardado", y "Notificaciones". Los desarrolladores de Google están probando cambios para simplificar la interfaz, reduciendo la cantidad de secciones.

Por ejemplo, una de las secciones que podría ser eliminada es la de notificaciones, que probablemente mucha gente no usa porque se centra en mostrar novedades relacionadas con temas que hemos buscado. Pero el cambio más polémico es, sin duda alguna, la eliminación de la sección de búsqueda.

En efecto, Google, la compañía de las búsquedas por excelencia, puede eliminar el botón de búsqueda de su app. Es algo que podría pasar por una de esas inocentadas que tanto le gustan a Google, pero parece un cambio real que ya está apareciendo en la app de Google; aunque la inmensa mayoría de los usuarios sigue viendo la configuración habitual de la app.

Nueva versión de la app de Google, con diferentes diseños Android Authority El Androide Libre

Esto no significa que Google haya eliminado completamente la búsqueda de su app. La barra de búsqueda sigue estando disponible, pero sólo en la pestaña de "Inicio". Por lo tanto, si estamos en la app de Google y queremos hacer una búsqueda, tenemos que cambiar a la pestaña de inicio y pulsar en la barra de búsqueda; mientras que en la versión actual, el botón de búsqueda siempre está accesible, incluso si estamos en otra sección de la app.

En la práctica, esto supone que tendremos que dar más toques para usar la búsqueda de Google, pero la búsqueda en sí no debería cambiar mucho. Dicho de esta manera, no parece tan grave, pero no deja de ser un cambio llamativo.

Por supuesto, también cabe la posibilidad de que finalmente Google decida no seguir adelante con este cambio, que por el momento, sólo se encuentra en la versión beta de la app. Probablemente dependerá de los resultados de las pruebas con usuarios que la compañía estará haciendo en estos momentos.