El Xiaomi SU8 se filtra y la compañía responde de manera oficial: así sería el segundo coche eléctrico de la marca

A estas alturas, ya parece inevitable que Xiaomi tendrá un segundo coche eléctrico; la única pregunta es cuándo será lanzado. El SUV de Xiaomi ya ha aparecido en las carreteras chinas, con una unidad de pruebas basada en los componentes del primer modelo de la compañía, el Xiaomi SU7; pese a eso, la compañía se ha negado en redondo a aceptar su existencia.

Y es que las palabras de Lei Jun, CEO de Xiaomi, aún resuenan en la compañía: la prioridad para el 2024 es cubrir la (enorme) demanda del Xiaomi SU7 y cumplir la promesa de 100.000 unidades entregadas para finales de año. Para ello, Xiaomi ha abierto una fábrica capaz de producir un coche cada 76 segundos, y bajando; también ha parado y negado todos los rumores que hablaban de un segundo modelo para este mismo año.

Por eso, fue una gran sorpresa cuando lo que parecían imágenes oficiales del segundo coche de Xiaomi empezaron a ser compartidas en la red social Weibo. Las fotos muestran un coche de tipo SUV, más grande y espacioso que el SU7, que recibiría el nombre de Xiaomi SU8; las imágenes parecen ser anuncios o publicidad creada por la compañía, que han sido filtrados por algún empleado.

Los detalles mostrados en las fotos apuntan a un SUV que adapta las líneas de diseño del SU7 a un formato diferente, más grande pero al mismo tiempo con un toque deportivo; como prueba de esto último, tenemos la parte trasera, que baja hacia un ‘spoiler’ trasero que ayuda a la aerodinámica. Los faros delanteros y traseros son adaptaciones de los usados en el SU7, así como el color naranja de la pintura, que fue usado en las primeras fotos oficiales del SU7.

Estas imágenes son tan convincentes, que Xiaomi ha tenido que salir al paso, algo muy raro entre las compañías tecnológicas, que prefieren dejar pasar los rumores. En esta ocasión, ha sido Wang Hua, mánager general del departamento de Relaciones Públicas de Xiaomi, el que ha aclarado en su cuenta de Weibo que estas fotos son falsas y no se corresponden con imágenes reales de un coche de Xiaomi.

Supuesta imagen del Xiaomi SU8 Weibo El Androide Libre

En concreto, Wang Hua ha afirmado que “El Xiaomi SU8 no existe”, reiterando la postura oficial de la compañía. Sin embargo, estas declaraciones no han conseguido parar los rumores, por la manera en la que están escritas; por ejemplo, algunas reacciones se centran en que el directivo no ha negado que Xiaomi esté desarrollando un SUV ni que lo vaya a lanzar pronto. Por lo tanto, una teoría que ha cobrado fuerza es que el nuevo modelo no se llamará “Xiaomi SU8”, y que usará una nomenclatura diferente al sedán eléctrico; el prototipo en pruebas llevaba la denominación “MX11”, aunque también es poco probable que ese sea el nombre final.