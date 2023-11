Samsung está creando su propio ChatGPT: será una revolución en sus móviles

En diferentes formas, la inteligencia artificial se está volviendo cada vez más relevante en el mundo de los smartphones. No solo por su gran aporte al rendimiento y a las capacidades fotográficas de los móviles, sino porque cada vez más fabricantes están trabajando en desarrollar sus propios modelos, y ventajas basadas en esta tecnología, como las que Google ha presentado en España con los Pixel 8.

Samsung es uno de los fabricantes que para la siguiente generación de móviles quiere utilizar su propia IA generativa, que contaría con funciones similares a las de ChatGPT. Además, integraría una gran ventaja respecto a Google Assistant y los asistentes virtuales como Alexa, aunque no se trata de tecnologías comparables, puesto que no sirven para lo mismo.

Aún hay muchas incógnitas respecto a este añadido con el que contarán los móviles de gama alta de la marca coreana, pero todo apunta a que puede ser un gran añadido para competir contra los futuros iPhone 16, que prometen grandes novedades en este sentido.

La IA tendrá más peso

Algunos informes indican que este dispositivo de Samsung impulsado mediante la inteligencia artificial, sería lanzado el próximo año 2024, y podría tratarse de uno de los dispositivos más esperados de gama alta por parte de la compañía: el Samsung Galaxy S24. Desde Sammobile recogen que esta tecnología al más puro estilo Chat GPT podría introducirse también en los Samsung Galaxy Z de sexta generación, sus smartphones plegables.

Sus funciones estarían relacionadas con la generación de texto, por lo que seguramente se integraría, entre otras cosas, como un asistente de escritura. Sin embargo, aún hay muchas incógnitas en lo que respecta a sus diferentes usos. Una de las principales ventajas de esta inteligencia artificial respecto a asistentes de voz como Google Assistant o Alexa es que sería capaz de funcionar sin conexión a internet, por lo que se le podrían pedir ciertos comandos, que no todos, aunque el dispositivo no tenga cobertura o el usuario se encuentre en un sitio en el que no se puede conectar, como un avión.

Todo apunta a que la inteligencia artificial va a ser una parte importante de muchos lanzamientos futuros en el mundo de los smartphones. El mejor ejemplo es Google con los Pixel 8 y su tecnología para mejorar las fotografías haciendo una composición artificial que sea capaz de obtener la mejor cara de cada una de las personas que salen.

