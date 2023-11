AMD responde a Intel con sus nuevos procesadores Zen 4c para portátiles: la batería dura más sin perder potencia

Se acercan momentos muy emocionantes en el mercado de los ordenadores portátiles. Después del choque inicial que supusieron los MacBook con procesador de Apple, por su gran eficiencia y potencia, el resto de los fabricantes ha sabido reaccionar y ya están a la altura en ambos aspectos.

De hecho, Apple tiene mucho que temer a juzgar por los últimos anuncios. La semana pasada, Qualcomm lo demostró con la presentación del Snapdragon X Elite, un chip basado en arquitectura ARM que promete una gran potencia con una batería que durará días.

Los dos fabricantes ‘tradicionales’ de CPUs, Intel y AMD, tampoco se están quedando atrás. Hoy precisamente AMD ha presentado un nuevo producto que interesará mucho a quienes consideren que los portátiles actuales no encajan con sus necesidades, y para conseguirlo, ha traído la tecnología que usaba en uno de los sectores más exigentes, el de los servidores.

AMD Zen 4c es oficial

Y es que el nuevo núcleo Zen 4c presentado hoy en realidad no es exactamente nuevo; fue lanzado en la primera mitad del año para procesadores de la gama EPYC de AMD, diseñados para servidores. Por lo tanto, sus prioridades estaban en la eficiencia energética y en el tamaño de los chips, para reducir el gasto para las empresas. Sin embargo, en AMD se han dado cuenta de que esas características le pueden ayudar a competir contra Intel, y de ahí la presentación de hoy.

Y es que la única diferencia de los nuevos núcleos Zen 4c para portátil de AMD respecto a los Zen 4 actuales está en el tamaño; en efecto, en todos los demás aspectos son idénticos. Por lo tanto, es una estrategia diferente a la de Intel, que usa dos tipos completamente diferentes de núcleos como vimos en la 14ª generación de procesadores Intel Core: los “E-Cores”, núcleos más eficientes para tareas en segundo plano, y los “P-Cores”, más potentes. En el caso de AMD, los núcleos Zen 4 y los Zen 4c ofrecen un rendimiento prácticamente idéntico, y las mismas características técnicas, incluyendo la compatibilidad con las mismas tecnologías e instrucciones.

Los nuevos núcleos Zen 4c de AMD son un 35% más pequeños AMD

En concreto, los núcleos Zen 4c ocupan un 35% menos de espacio físico en el interior del dispositivo, 2,48 mm2 para el núcleo y el área dedicada a la memoria caché de nivel 2. Lo impresionante es que esta reducción de tamaño se ha conseguido sin cambiar el proceso de fabricación, que sigue siendo de 5nm de TSMC. Aparte del tamaño, todos los demás elementos, como el tamaño de memoria caché o el IPC (instrucciones por segundo) son idénticos.

Nuevos portátiles

Es un gran logro técnico, pero el lector podría estar preguntándose cómo le afecta todo esto; no es como si el tamaño del chip sea algo en lo que pensemos a diario. Sin embargo, este cambio trae consigo grandes ventajas que afectan al consumidor, y la mayor es la eficiencia energética; al reducir el tamaño de los núcleos con el mismo IPC, se reduce el consumo energético, ofreciendo un mayor rendimiento por debajo de los 15W. Por lo tanto, los primeros portátiles que usen estos procesadores consumirán menos batería y podrán durar más; también se deberían calentar menos, así que probablemente serán más ligeros al no tener que usar sistemas de refrigeración avanzados.

Estos portátiles también pueden ser más baratos, ya que unos núcleos más pequeños con el mismo IPC permitirán a AMD ofrecer más opciones, incluyendo un modelo de gama baja con sólo 4 núcleos. Otra gran ventaja está en la versatilidad; estos procesadores ahora se pueden montar en diferentes tipos de dispositivos, al no ocupar tanto espacio físico dentro del chasis. Aunque la presentación de AMD no lo ha confirmado, no sería de extrañar que estos procesadores sean usados en consolas de videojuegos portátiles u ordenadores en otros formatos. Al fin y al cabo, el Ryzen Z1 usado en la ASUS Rog Ally ya usa tecnología Zen 4c.

Así queda la gama de procesadores para portátiles de AMD AMD

Los dos primeros procesadores que usarán Zen 4c serán el Ryzen 5 7545U y el Ryzen 3 7440U; en comparación con el Ryzen 7540U al que sustituyen, según AMD los Zen 4 dan mejor resultados en tareas de un solo núcleo, ya que alcanzan frecuencias mayores, mientras que los Zen 4c están mejor optimizados con baja energía (por debajo de los 20w). Por eso, por el momento los modelos de gama media y alta no usarán estos nuevos núcleos, pero ese era el objetivo de AMD: ofrecer portátiles baratos más atractivos.

