Spotify Premium gratis durante 3 meses: así puedes conseguir la nueva promoción

Si buscas una app para escuchar música, probablemente hayas pensado en Spotify; pero ya no es la única opción, y alternativas como Apple Music, YouTube Music o Amazon Music tienen sus propias ventajas en cuestión de sonido o funcionalidades.

Tal vez por eso, Spotify ha decidido recuperar una de las ofertas más populares de su plataforma, la de los tres meses gratis de Premium, la suscripción que nos permite obtener ventajas como música sin anuncios y sin limitaciones.

Spotify Premium gratis

Normalmente, cuando compramos Spotify Premium la compañía nos ofrece un mes gratis, por lo que sólo tenemos que pagar a partir del segundo mes; eso nos permite probar el servicio y comprobar si realmente nos gusta o si se adapta a nuestras necesidades, permitiéndonos cancelar si no es el caso.

Sin embargo, de vez en cuando Spotify recupera una oferta que aumenta el periodo de prueba a tres meses; por lo que podremos usar Premium durante un trimestre sin pagar nada. Por lo tanto, si te interesa probar Spotify Premium te recomendamos que te apuntes lo antes posible. La oferta durará sólo hasta el 16 de mayo, por lo que no tienes mucho tiempo para pensártelo.

Spotify Premium, ahora gratis durante 3 meses

Para conseguir 3 meses de Spotify Premium gratis sólo tenemos que apuntarnos a través de la página oficial; tenlo en cuenta, ya que la oferta no aparece si intentas apuntarte a través de la app de Android, sólo usando la página web.

Hay algunas condiciones. Por ejemplo, sólo pueden aprovechar esta oferta los usuarios que no hayan usado nunca Premium; es decir, que si ya eres usuario de Premium no puedes ganar tres meses gratis. Además, si ya has aprovechado esta oferta antes, o si tuviste Premium en su día y ahora no lo tienes, tampoco puedes conseguir la oferta.

Una limitación importante es que la oferta sólo se aplica al plan individual Premium; por lo tanto, no sirve si quieres un plan Duo, Familiar, o Estudiantes. Una vez que terminen los tres meses gratis, se te cobrarán 9,99 euros al mes para seguir usando Spotify Premium, y por eso tendrás que dar un método de pago; pero puedes simplemente cancelar antes de que se cumpla el plazo de los tres meses para no pagar nada.

