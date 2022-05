Disney+ hará una excepción y no mostrará anuncios a un grupo de usuarios

Disney+ no mostrará anuncios a estos usuarios El Androide Libre

Hace cinco días ya se supo que Disney+ se subía también al carro de la publicidad bajo una suscripción más barata que ha ideado Netflix. Pero ahora conocemos que los preescolares serán el único grupo de usuarios que no verán anuncios desde este nuevo plan.

Preescolares y el volumen de anuncios por hora de Disney+

Vía Engadget, y como fuente a TechCrunch, sabemos que Disney ha confirmado que limitará el volumen de anuncios por hora a 4 minutos para la suscripción con publicidad.

De hecho, los preescolares tendrán la ventaja de prescindir de los anuncios bajo esta suscripción, y la misma Disney ha comunicado que nunca pondrá el objetivo de la publicidad a un público joven como este.

Disney+ El Androide Libre

También no ha dejado dicho el coste de la suscripción bajo ningún concepto, así que en este caso habrá que esperar a otro comunicado para poder hacerse una idea mejor de esta suscripción.

Como no, será inferior al actual y convertirá a la plataforma de streaming en la siguiente que se ha subido al tren de alta velocidad que es Netflix con esas opciones de publicidad para ciertas suscripciones.

Y el hecho de que Disney+ avise de que no va a poner como objetivo a los preescolares en sus campañas de publicidad tiene que ver con su 'target', que no es otro que la familia y los miembros que la componen que, como no, son los más peques de la casa.

Una importante noticia para entender parte de la experiencia que será Disney+ bajo esa suscripción menor en el precio, pero con el hándicap de la publicidad. Ahora esperamos que otros streaming busquen ser una alternativa sin publicidad como parece de momento HBO Max.

