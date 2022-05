Cómo ver todo lo que has reproducido en Netflix

Cómo ver todo lo que has reproducido desde Netflix El Androide Libre

Con esas alternativas que tenemos a Netflix, mientras sube la suscripción mensual e idea planes para el cobro por contraseña compartida, la plataforma de streaming sigue en pie y es capaz de ofrecer un tipo de información que otras no disponen al usuario. Vamos a saber fácilmente todo lo que se hubiera reproducido desde nuestra cuenta.

Cómo saber todo lo reproducido desde Netflix

Cuando uno ha visto todas las temporadas de The Office o las mismas de Breaking Bad, Netflix lo que suele hacer es ocultar esa serie como si no se hubiera visto nada; lo que consigue que tengamos que tirar de la búsqueda para volver a ver de nuevo The Office.

Y la verdad que aquí Netflix se puede anotar un buen punto si se compara a otras plataformas, a excepción de Amazon Prime Video que tiene algo similar, ya que es la que ofrece la posibilidad de echar un ojo a la lista de reproducción.

Actividad de visionado en Netflix El Androide Libre

Para ver el historial de reproducciones de Netflix vamos a hacer estos pasos desde un PC:

Nos vamos a netflix.com.

Una vez que tengamos iniciada la sesión, dejamos el puntero del ratón sobre el perfil para activarlo.

Damos sobre cuenta.

Y ahora abajo del todo, en Perfil y control parental extendemos el perfil para pulsar sobre Actividad de visionado.

Perfil de Netflix El Androide Libre

También se puede hacer desde el perfil activo de los que se tengan y pasarse por este enlace de actividad de visionado. Incluso desde esa página se puede pulsar para ir al episodio o película reproducida o ver las votaciones dadas.

Una interesante forma de saber todo lo que se ha reproducido en los últimos días y así recuperar algún episodio en especial de una serie favorita que hubiera ocultado Netflix con sus preferencias.

