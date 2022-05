Para finales de 2022: Netflix, su nuevo plan con publicidad y el pago por contraseña compartida

La última noticia relacionada con la subida de la cuota mensual la tuvimos hace bien poco, para que ahora sepamos que la plataforma de streaming Netflix está poniendo todo de su parte para que lleguen lo antes posible esas novedades relacionadas con la nueva cuota con publicidad y ese pago por contraseñas.

El plan de Netflix cada vez más cerca

Ya supimos también el plan de Netflix con ese pago por contraseñas compartidas desde la cuenta principal. Una serie de restricciones para forzar el pago a millones de hogares en todo el mundo que comparten contraseña; uno de los santos y seña desde siempre del servicio.

Vía The Verge, y como fuente a The New York Times, sabemos que Netflix ha puesto toda su maquinaria a funcionamiento para que el timeline de sucesos se adelante y para finales de este año se comiencen a implementar esas nuevas medidas al igual que esa cuota mensual con publicidad a un precio reducido.

Netflix y sus perfiles El Androide Libre

Sobre las contraseñas compartidas, la única que ha dado pistas ha sido Disney+ no hace muchos días cuando envío una encuesta a sus suscriptores, mientras que por lo que respecta a una cuota con publicidad incluida a un menor precio, los principales competidores de Netflix han dejado caer que lo ven bastante bien.

Y es que en una reciente nota enviada a los trabajadores de la plataforma, se ha dicho que los ejecutivos están centrados en introducir el nuevo plan con publicidad en algún momento de los últimos tres meses de 2022.

El pago por contraseñas también llegaría en esa misma ventana, así que dos novedades importantes cambiarían el rumbo que ha llevado siempre la plataforma: ver Netflix de pago con publicidad y si compartes, paga.

