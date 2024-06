He probado el Honor 200 Pro: es el mejor móvil para la fotografía de retrato, está simplemente a otro nivel

Después del magnífico HONOR Magic6 Pro con una fotografía sublime en todos sus aspectos, el nuevo HONOR 200 Pro que hemos probado desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre sigue la pauta, pero con una fotografía de retrato majestuosa. La mano del famoso Estudio Harcourt de París se nota y muy bien en el nuevo móvil de HONOR para seguir pisando bien firme en territorio español.

El HONOR 200 Pro se puede comprar a un precio de 799 euros en España para ir directo a por el Pixel 8 de Google, sobre todo en la fotografía y propulsar una mejor experiencia en la autonomía gracias a la eficiencia que produce la capa MagicOS 8.0 con Android 14. En el análisis se puede decir que nos hemos quedado sobrecogidos frente a la calidad de las fotografías de retrato con los tres modos de Studio Harcourt.

Sobre todo porque ensalza una de las mejores experiencias que provoca un smartphone: hacer una foto retrato con el desenfoque de campo; justo una de las funciones por las que los Pixel y la cámara de Google se hicieron conocidos para dejar a la competencia casi por el suelo.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Estudio Harcourt de París fue fundado en 1933 y se hizo un gran nombre por sus fotografías en blanco y negro de estrellas del cine y celebridades. Aliarse con el valor de marca que propone es una acción magnífica y sumado a las ya capacidades impresionantes de su fotografía vistas también en el HONOR 90 del año pasado, es un acuerdo muy importante para el futuro cercano de la marca china.

Aquí HONOR, si ya ha demostrado músculo en la fotografía con el Magic6 Pro o el HONOR 200 Lite que analizamos hace unos días por estos lares, ahora va a engatusar al usuario cuando realice algunas fotos de retrato o eche el ojo a la fotogalería que encontrará un poco más abajo en su sección del análisis.

Dos fotos hechas con los dos modos de retrato de Studio Harcourt Manuel Ramírez

La fotografía retrato del nuevo HONOR es su gran reclamo, pero no está falto de una serie de especificaciones que lo convierten en un móvil genial en todos sus vértices. HONOR sigue incluyendo las funciones de inteligencia artificial como Magic Portal para así ofrecer al usuario algunas opciones bien interesantes como la capacidad de extraer texto para llevarlo a cualquier app de toma de notas con la experiencia de anticiparse a su intención.

Pantalla y potencia

El HONOR 200 Pro se caracteriza por una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con resolución 1224 x 2700 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz, soporte a HDR y un pico de brillo de 4.000 nits.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Las pantallas de los móviles de HONOR siempre han destacado por mitigar el efecto de extensas sesiones con el móvil con especificaciones que van convirtiéndose en más importantes: HONOR Eye Comfort Display con regulación PWM sin riesgo de 3840 Hz, Natural Tone 2.0 para optimizar el desnivel de temperatura de color de la pantalla en función de la luz ambiental y una solución para leer libros electrónicos con un modo especial que mejora el contraste en momentos de poca luz. El Modo Oscuro también ayuda al invertir los colores de los fondos blancos y el texto para reducir la luz que emite la pantalla.

En sus entrañas está el nuevo chip Snapdragon 8s Gen 3, lanzado en marzo de este año con aptitudes para la inteligencia artificial generativa como la que integra HONOR en este móvil, aunque sin llegar a todas las funciones que ofrece Samsung con Galaxy AI en sus flagships de los tres últimos años.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Acompañado por una única variante de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, el HONOR 200 Pro lo borda en este sentido para olvidarse de estar borrando fotos durante muchos meses. Tiene todo el potencial necesario para un móvil que parece más bien un flagship de más de 1.000 euros.

Rendimiento fotográfico

El HONOR 200 Pro cuenta con un sistema triple de cámaras comandado primeramente por una de 50 Mpx de retrato con sensor H9000 de 1/1.3 pulgadas, soporte a OIS + EIS y una apertura F/1.9. La segunda es una teleobjetivo de 50 Mpx (sensor Sony IMX856) con soporte también a OIS + EIS (estabilización óptica y digital respectivamente), apertura f/2.4 y zoom óptico 2.5x. La tercera, una ultra gran angular más macro de 12 Mpx con 112° de ángulo y 2,5 cm de distancia focal para las fotos en las que sacar los detalles lo más cerca posible.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Desde el modo retrato en la app de cámara se encuentra Studio Harcourt con tres modos distintos: clásico (blanco y negro), color y vibrante. La primera vez que se accede a este modo ofrece un pequeño tutorial para dar indicaciones sobre la fotografía de retrato y algún que otro consejo alejado de la propia técnica para que el modelo, en este caso un amigo o familiar, se relaje antes de posar para ser fotografiado.

Este modo está disponible tanto en el disparo 1x, 2x y 2.5x, siendo los dos últimos los recomendados para tomar un primer plano en el que aparezca mayoritariamente el rostro y deje espacio para el desenfoque de fondo y la parte superior del torso. Es la mejor experiencia que otorga el nuevo HONOR 200 Pro.

Y en las pruebas llevadas a cabo: asombrosa la fotografía de retrato en la que no falla la cámara sino el modelo o sujeto que vayamos a fotografiar por su gesto, expresividad o pose. Y en este caso, para el análisis no quedaba otro camino que buscar distintas expresiones y utilizar mi parte más de actor (una vertiente profesional de hace muchos años) para mostrar de la mejor forma posible la grandeza del retrato del móvil de HONOR con una cámara dedicada a ello y sus tres excelentes modos de Studio Harcourt; más el nivel de desenfoque que se puede ajustar para originar un efecto bokeh bien bonito en muchas de las fotos.

De hecho, una de las dos fotogalerías está dedicada a este tipo de fotografía de retrato de un móvil que la engrandece casi sin igual en el mercado español. Y es que después de varias fotos, el móvil de HONOR da la sensación de tener al mismo Studio Harcourt de París dentro de la cámara para capturar fotos que son simplemente increíbles. En la fotogalería están las mejores, pero hay un montón desechadas que podrían fallar más en el gesto o expresividad, pero en lo técnico es bien complicado encontrar algún fallo.

De los tres modos de Studio Harcourt destaca abiertamente la foto en blanco y negro (por lo que justo se hizo famoso) y desde las distintas distancias 1x, 2x y 2,5x. He de decir que la mayoría están hechas en 2,5x y que el efecto bokeh (llevado el desenfoque al máximo en muchas de ellas) produce efectos muy bonitos.

Los otros dos modos de color también generan una gran satisfacción y da para otro tipo de fotografías. Y lo mejor que ha hecho HONOR con este modo: que el usuario se olvide de la parte técnica y disfrute haciendo fotografías una detrás de otra; que es justamente para lo que uno se compra un móvil.

Habría que hacer una comparativa más a fondo con otros móviles flagship, pero la fotografía de retrato del HONOR 200 Pro se puede decir, a salvo de alguna sorpresa de última hora en los próximos meses, que es el mejor móvil actual en esta experiencia. Y lo mejor de todo: consigue que intentes sacar esa parte de ti más divertida, curiosa o de interpretación, como si uno mismo estuviera siendo retratado por Studio Harcourt.

Por el resto de su fotografía, sigue el mismo camino que lo visto en el HONOR Magic6 Pro. En la nocturna muestra gran poderío para que incluso se pueda reducir la luminosidad, ya que, y con razón, el móvil ilumina la escena en esa hora antes de que se haga totalmente de noche, y para demostrar el gran trabajo que hace el HONOR 200 Pro sin que pierda nitidez y se mantengan los detalles de toda la escena fotografiada.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Tiene teleobjetivo para zoom 2.5x, y el zoom digital logra también muy buenos resultados como se muestra en la fotogalería con la foto de cerca de la oca cerca, o de la fuente del Ángel Caído en el Retiro; en la que si se hace zoom se puede apreciar el acuarelado, pero logrando un gran efecto si no se acerca el plano y se ve la imagen tal cual.

Es un móvil que cuenta con una fotografía macro bien interesante como muestran los ejemplos en la fotogalería: se acerca el móvil al sujeto u objeto a fotografiar y el icono de la flor que indica que se está en este modo.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Eso sí, echamos de menos que no tenga el temporizador a mano en la App de cámara y se tenga que entrar en los ajustes para configurarlo. Y no todo es perfecto, ya que, aunque el zoom 2x por la noche funciona muy bien con nitidez y sin ruido, con el 2.5x cambia un poco la cosa para reflejar peores valores en esos dos aspectos dichos.

Capa personalizada con Magic Portal

Siendo el móvil top de la serie presentada hace unos minutos en preventa en España, el HONOR 200 Pro toma todo lo dicho en el análisis del 200 Lite de hace días y sigue demostrando gran valor con una experiencia ideal. De hecho, estar en un juego y volver a la pantalla de inicio es la muestra total del gran rendimiento para que no produzca ningún tipo de ralentización; es como hacerlo con WhatsApp u otra app.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

La inteligencia artificial generativa está presente pero, como se ha mencionado anteriormente, no lo hace de una forma tan disruptiva como Galaxy AI en los Galaxy S24. Magic Portal está disponible a través de MagicOS 8.0 basado en Android 14 y es el gran protagonista para que se pueda 'extraer' el contenido que se ve en la pantalla. Funciona de forma similar a Rodea para buscar, ya que al pulsar sobre una imagen o texto en pantalla, se puede arrastrar a algunas de las apps que recomienda.

Es lo denominado como anticiparse a la intención del usuario. Y sucede lo mismo con Magic Capsule para mostrar información extra a las notificaciones que llegan. Lo que hace MagicOS es poner la app que el usuario seguramente necesite para 'cargar' ese enlace. Puede suceder con las llamadas, el temporizador, poner una alarma o el envío de contenido a una pantalla externa.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

HONOR sabe que está lanzando móviles muy especiales que comienzan a reclamar la atención de muchos usuarios, y hace falta integrar experiencias similares a las que ofrecen los competidores. Una de ellas es Espacio Paralelo que imita a Carpeta Segura de Samsung, aunque un poco más limitado en opciones, pero que no deja de mantener a buen recaudo los documentos o contenido sensible del usuario.

Rendimiento

La tecnología de batería es silicio-carbono con una capacidad de 5.200 mAh y el soporte a carga rápida de 100 W por cable e inalámbrica de 66 W (inversa de 10 W). Del 12 % de batería con la carga por cable a 100 W alcanza el 41 % en tan solo 10 minutos.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Dos horas y media de tiempo de pantalla se lleva un 40% de batería con un 62% de uso de la app de cámara. De esa hora y media, toda una hora para la función de modo retrato con un trípode con la pantalla encendida todo el tiempo más las continuas fotos, demuestra que con un uso muy intensivo en una extensa sesión de fotos lo capaz que es en la autonomía.

En la autonomía el HONOR 200 Pro cuenta con varios aspectos bien importantes: su tecnología de silicio-carbono (que hace que ocupe menos espacio en el móvil sin perder capacidad), una gran capacidad de 5.200 mAh (siendo un móvil fino en el grosor y bien de peso), carga de 100 W y gran eficiencia energética gracias a MagicOS 8.0.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Esa eficacia también se lleva a los juegos para probar el nuevo de Supercell con Squad Busters sin ofrecer ningún tipo de resistencia y jugarse de miedo sin lag o algo similar. No podía ser de otra manera ante el hermano mayor de la serie que cuenta con un mejor chip, el Snapdragon 8s Gen 3 para atreverse con juegos de mayor calibre como el nuevo Call of Duty: Warzone Mobile.

¿Me lo compro?

Hacía tiempo que un móvil no me sorprendía tanto y generase esa sensación de ofrecer algo de gran valor o grandeza en lo que es un dispositivo móvil rectangular con su pantalla, botones y cuerpo. Todo se debe a la fotografía de retrato, que genera ese instante tan buscado de saber que se tiene algo en la mano que otorga gran poder al que lo sostiene; como de un valor incalculable.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

En un momento en el que la fotografía con un móvil llena diariamente las cuentas de millones de personas en sus redes sociales, la capacidad que ofrece el HONOR 200 Pro es inaudita para retratar a amigos, familiares o compañeros; fotos que serán las que más likes reciban del día.

George Zhao, CEO de HONOR, en las entrevistas dadas a EL ESPAÑOL - El Androide Libre al igual que Bruce Huang, CEO en España, han dejado caer que llegaban para que la industria del móvil no fuese tan aburrida y para marcarse el objetivo en dos años de tener un mercado único de usuarios fieles en el territorio patrio, pero como sigan lanzando móviles de esta calidad y experiencia tan llamativa, lo van a lograr antes de lo pensado.

HONOR 200 Pro Manuel Ramírez

Y no han sido palabras vacías después de probar el HONOR 200 Pro, que no solamente sobresale por su sublime fotografía de retrato, sino por su pantalla, diseño, autonomía, rendimiento y esos toques de inteligencia artificial para algunas experiencias en el software. No hay que olvidar tampoco que su fotografía nocturna sobresale por amplia mayoría frente a la competencia, y si la compañía china quería enfrentarse al Pixel 8, ha ido directo para sobrepasarlo en una de sus mayores fortalezas, el modo retrato de la mano de Estudio Harcourt de París.