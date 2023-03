Realme GT3, análisis: ser el mejor en una cosa no es lo que lo hace recomendable

Realme ha sido una de las pocas marcas de móviles que ha presentado un nuevo smartphone en el MWC 2023. El realme GT3 es el flagship de la marca, y nosotros lo hemos podido probar durante algo más de una semana. Ya os digo que la carga rápida es lo más espectacular de este móvil, y es que ir de 0 a 100 % en menos de 10 minutos no es algo de lo que puedan presumir el resto de marcas.

Características del realme GT 3

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Memoria RAM: 8 / 12 / 16 GB LPDDR5X .

. Almacenamiento interno: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 3.1.

Pantalla Tamaño: 6,74 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2772 x 1.240 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 144 Hz.

HDR10+.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2 119° .

. Sensor microscopio: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Dual 4G VoLTE.

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 802.11 ax .

. NFC.

GPS (L1 + L5) / GLONASS / Navic / QZSS / Galileo.

Dual SIM.

Autonomía Batería: 4.600 mAh.

Carga rápida: 240 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas en pantalla.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163.85 x 75.75 x 8.9 mm

Peso: 199 gramos.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: realme UI 4.0.

Sobrio, pero con LEDs

El realme GT3 se ha presentado en un cuerpo bastante sencillo, sin elementos especialmente llamativos, con una excepción. En la parte trasera, junto a la cámara, hay un LED en forma de C que incluye el lema de la marca.

Este LED cambia de color según las notificaciones que tengamos, y sirve como indicador luminoso de que estamos haciendo una foto.

Parece que realme se ha inspirado en el Nothing Phone (1), aunque no tango como OnePlus. En este caso el LED rodea un elemento que simula ser el procesador, además de estar rodeado de la antena NFC.

En el modelo negro todo esto pasa muy desapercibido, aunque en el blanco es algo más notorio.

La parte trasera sobre la que flota el módulo de cámara es mate, con un tacto muy agradable, y una curvatura que se adapta perfectamente a la mano. Hacía tiempo que no veíamos un móvil tan cómodo.

La parte frontal sólo tiene la pantalla y la cámara delantera, y el altavoz secundario, colocado en el auricular. El perímetro, de metal, aloja los botones y conectores.

Por cierto, el volumen de los altavoces está muy bien, y el sonido es bastante limpio, algo que nos ha gustado mucho.

El rendimiento es sobresaliente pese a no tener el mejor procesador

Algo que las marcas siempre intentan es disponer de los mejores procesadores del mercado. Esto es así en la gama alta, claro, pero no siempre lo pueden lograr. Quizás el precio o la disponibilidad no sean lo suficientemente buenos como para que encaje en una estrategia concreta.

Eso es lo que parece que ha sucedido aquí, porque realme ha optado por el Snapdragon 8+ Gen 1 en vez de por el Snapdragon 8 Gen 2 que usan móviles como el Xiaomi 13 Pro o el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ahora bien, esto no es, ni de lejos, un problema.

La mayor ventaja de los nuevos procesadores, o al menos la más notable en el caso de Qualcomm, es la eficiencia. El salto del 8 Gen 1 al 8+ Gen 1 fue considerable, y de este último al 2 también se han visto mejoras. Dicho eso, que realme opte por el segundo mejor procesador de la marca estadounidense es lógico si tenemos en cuenta que el precio de este móvil empieza en los 649 euros.

El OnePlus 11, otro móvil que usa el Snapdragon 8 Gen 2 y con el que comparte gran parte de sus prestaciones, cuesta 849 euros de base.

En el día a día no hemos notado ninguna diferencia en el uso con móviles más caros y potentes, y hemos disfrutado mucho el realme GT 3, sobre todo jugando y navegando por la interfaz, la sensación de fluidez es suprema.

Además, tenemos múltiples opciones en cuanto a la memoria RAM y la memoria interna, con versiones que parten de los 8+128 GB y que llegan a unos espectaculares 16 GB + 1 TB.

En cuanto a la conectividad, estamos dentro de lo esperado, con GPS de doble Banda, Wifi 6, NFC, Bluetooth 5.3.. y sin micro SD, jack de auriculares o radio FM, aunque sí tenemos emisor de infrarrojos.

La pantalla ofrece lo que debe

Una de las mayores diferencias entre los móviles de gama alta y los de gama alta de más de 100 euros son las cámaras, hablaremos de ello luego. La otra es la pantalla.

El realme GT 3 ofrece una gran pantalla, de calidad, pero que no quiere ser lo máximo en cifras, como sí lo que lo son algunas de Samsung o de OPPO, por ejemplo.

En este caso tenemos un panel de 6,74 pulgadas bastante alargado, lo que hace que coger el móvil no sea especialmente incómodo. La resolución no es QHD, sino FHD+ (2772 x 1.240 píxeles).

La tasa de refresco se esperaría que fuera de 120 Hz, pero realme ha subido la apuesta hasta los 144 Hz, lo que ayuda a la sensación de que todo es más rápido en este móvil.

Por supuesto, el panel es OLED; con unos negros profundos y con el sensor de huellas en la pantalla. Es rápido, casi tanto como el desbloqueo facial, e incluso se puede usar como sensor cardíaco gracias a las opciones que tenemos en el ajuste Labs.

La calidad de visualización es muy buena, y tenemos compatibilidad con HDR10+ y un brillo máximo de 1400 nits, cifras que hace no mucho eran impensables, aunque haya actualmente modelos con más brillo en pantalla.

Vuelve el microscopio

Las marcas saben que las cámaras son algo de lo más importante para muchos usuarios. Realme ha optado por un movimiento que sólo habíamos visto una vez antes, en el OPPO Find X3 Pro.

La cámara principal es un angular de 50 Mpx, ofrece una experiencia a la altura de lo que pagamos. No es la mejor cámara de esta categoría, pero funciona bien de día y de noche. Y eso que las pruebas las hemos hecho en días nublados, que siempre son más complicados.

La cámara secundaria es de 8 Mpx, un gran angular, tiene una calidad algo inferior. El detalle no es malo con buena luz, pero el rango dinámico es más corto que en la cámara principal, lo que hace que las fotos tengan zonas oscuras más oscuras, y zonas claras más claras. Aún así, aunque el HDR tampoco funciona igual que en el sensor principal, la calidad es adecuada.

Ambos sensores de noche cumplen bien, y controlan el destello de las luces, aunque vemos una suerte de halo alrededor de las farolas, por ejemplo, algo raro aunque no queda mal y, desde luego, es mejor que un elemento sobreexpuesto como se ve en otros modelos.

El tercer sensor es nada más y nada menos que un microscopio, no una cámara macro.

Imagen con cámara principal / Imagen con cámara microscopio

Imagen con cámara principal / Imagen con cámara microscopio

Hemos realizado algunas comparativas entre el sensor principal y el modo microscopio, y la verdad es que es simpático, aunque seguramente esto no se use jamás.

La cámara delantera, de 16 Mpx, nos ha gustado mucho porque muestra las caras de forma real. No lo decimos sólo porque por defecto no tenga maquillaje digital, sino porque la deformación con los sensores traseros es mucho más acusada.

En la cámara delantera esto no es así, y además tiene un detalle bastante bueno de día, no siendo tan así de noche. Pero incluso en esos momentos la calidad es más que aceptable. Siempre que no nos de una luz de color en la cara, porque el HDR se hace un lío y destroza la imagen, como podéis ver en la fotografía de la galería de mi novia en la que le está dando luz azul directamente en el rostro.

La grabación de vídeos nos ha sorprendido de día, de noche, delante y detrás. La estabilización es muy buena detrás, y aceptable delante. Y ni siquiera hemos tenido vibraciones en la cámara trasera producida por la estabilización electrónica.

Sin ser la mejor cámara de este segmento, como decíamos, este apartado ha sido aprobado con buena nota por el realme GT3.

Una autonomía decente, pero es la carga lo que asusta

Realme estuvo hablando de la velocidad de carga y la batería de este móvil durante gran parte de la presentación.

Se trata del primer smartphone del mundo con carga de 240 W, una tecnología que OPPO presentó hace un tiempo pero que no se había visto de forma comercial hasta ahora.

Esto permite llenar la batería de 0 a 100 % en unos 9 minutos y medio, algo que supera incluso las cifras que vimos con el Xiaomi 11T Pro que ya dijimos que nos cambió la forma de cargar el móvil.

Además, el cargador viene en la caja, y realme ha aseverado en muchas ocasiones que ha estudiado la degradación de la batería y que garantiza que el móvil no bajará del 80% de su capacidad en 1600 ciclos, lo que equivale a un uso medio de unos 4 años.

En la primera prueba de batería hemos estado haciendo uso del móvil exclusivamente en interiores, para jugar, hacer alguna foto puntual, hablar por teléfono y usar redes sociales. Hemos llegado a las 4 horas y media de pantalla con 30 horas totales de autonomía.

En la segunda prueba también hemos hecho uso del móvil en interiores, para jugar y usar redes sociales, además de ver vídeos. Pero también hemos estado mucho tiempo fuera haciendo muchas fotos y vídeos, lo que se ha notado bastante en las horas de pantalla. Hemos llegado a las 3 horas y media de pantalla con 26 horas totales de autonomía.

En la tercera y última prueba hemos estado, de nuevo, bajo cobertura Wifi. Hemos jugado menos y no hemos usado ni la cámara ni el GPS. Hemos visto vídeos, hablado por teléfono y usado redes sociales. Hemos llegado a las 6 horas y media de pantalla con 24 horas totales de autonomía.

Lo único que no nos ha gustado de este apartado es que da la sensación de que el móvil, en modo reposo, gasta mucho más de lo que debería, al menos en ocasiones. Una de las veces me acosté con un 7% de batería y cuando me levanté el móvil estaba apagado. Quizás es porque estaba sincronizando en segundo plano decenas de fotos y vídeos con OneDrive, pero aún así me sorprendió.

realme UI 4 vuela

Desde hace ya un tiempo realme usa la misma interfaz que OPPO y que OnePlus, aunque la llama de otra forma. Realme UI 4.0 es la interfaz que corre este realme GT 3, y lo hace sobre Android 13.

No obstante, la personalización es muy fuerte, aunque esto es algo positivo ya que se ofrecen muchas funciones nuevas, como el poder usar el sensor de huellas como lector del ritmo cardíaco.

La velocidad de la interfaz, la estabilidad y la personalización son muy buenas, tanto que no hemos llegado a echar en falta la estética y el buen hacer de Android puro.

El poder usar las carpetas de dos formas, comprimidas y expandidas, el usar el sensor de huellas como disparador de aplicaciones y más cosas ofrecen muchas más ventajas que inconvenientes en realme UI 4.0.

Obviamente tenemos una sección exclusiva para el control del LED trasero, que permite poner la velocidad de parpadeo, el color, etc.

La única pega que tiene este móvil es que no ofrece el mismo tiempo de actualizaciones que otros modelos de otras marcas, como Samsung y OPPO. No obstante, cuesta bastante menos que eso, y los dos años de actualizaciones mayores están garantizadas.

Conclusión: mucho más que una carga rápida

En la presentación de este modelo realme se centró casi exclusivamente en la carga rápida. Y es normal, es el elemento diferenciador de este smartphone.

Todos queríamos probar la carga de 240 W de primera mano, y lo hemos hecho, y es genial.

Sin embargo, lo que nos ha enamorado es el resto. Es un móvil bonito, muy potente, con un precio ajustado para lo que solemos ver, unas cámaras en la línea de lo esperado y una pantalla y autonomía muy decentes.

Es un móvil redondo que, no obstante, tiene algunas ausencias, como un mejor gran angular o un teleobjetivo óptico, aunque esto último es algo que nos importa a muy pocos, soy consciente.

Realme ha lanzado un smartphone muy completo, a un precio asumible, sobre todo en países como España.

