Nuevos auriculares Ear (2) de Nothing son oficiales: cuándo llegarán y qué esperamos de ellos

Nothing dejó muy claro que iba a ser un fabricante diferente de otros con su primer lanzamiento, los Nothing ear (1). No era un móvil, sino unos auriculares inalámbricos, para sorpresa de muchos.

Aunque puede parecer extraño empezar con unos auriculares, en realidad fue inteligente. Este fue un producto muy llamativo, que demostraba la apuesta por el diseño original y que apostaba por la última tecnología al implementar cancelación de ruido con un precio asequible. El primer móvil de la marca, el Nothing Phone (1), heredó todas esas características y los Nothing Ear Stick continuaron esa vía.

Nuevos auriculares de Nothing

Por eso, que Nothing ahora haya anunciado el lanzamiento de la segunda generación de sus primeros auriculares inalámbricos es una noticia importante; porque es muy posible que marque el camino de la marca para el futuro.

Los Nothing Ear (2) serán presentados el próximo 22 de marzo, según ha anunciado la propia compañía en Twitter y por correo electrónico a sus clientes. Como es habitual, por el momento no sabemos mucho de este producto, pero ya hay algunas promesas interesantes; por ejemplo, la compañía afirma que estos auriculares ofrecerán “un mejor sonido, una mejor claridad, simplemente mejor”.

Puede que eso indique que la mayoría de las novedades afectarán a la calidad del sonido. Por lo tanto, es muy probable que los nuevos auriculares sean compatibles con uno de los nuevos códecs de audio en alta definición, o incluso no nos extrañaría que sea aptX Lossless, que fue lanzado en su día prometiendo calidad de sonido CD en auriculares Bluetooth.

También esperamos mejoras en la cancelación de ruido, que probablemente permitirá un cierto grado de personalización, con algoritmos mejorados respecto a los de la primera generación. Se rumorea que la posición de los micrófonos se ha cambiado para mejorar este aspecto.

En cambio, en cuestión de diseño puede que no veamos muchas novedades. La primera imagen publicada por la compañía muestra la carcasa de los Nothing Ear (1); o puede que sea la de los nuevos Nothing Ear (2), y que no haya cambiado mucho, como afirman las filtraciones.

Por último, el precio es la gran incógnita. Los Nothing Ear (1) eran muy baratos para lo que ofrecían cuando salieron, con un precio de 99 euros; pero de manera polémica, la compañía decidió subirlo a 149 euros el pasado octubre. Así que no esperamos que el nuevo modelo sea barato, aunque no descartamos una oferta inicial.

