Si te has comprado un móvil, necesitas uno de estos nuevos y potentes cargadores de Anker que por fin llegan a España

Un problema con el que se encuentran millones de consumidores cuando se compran un nuevo smartphone es que ya no vienen con un cargador en la caja; oficialmente, es para reducir el impacto medioambiental, pero en la práctica, es una gran molestia.

Aunque en teoría podemos usar el mismo cargador de nuestro móvil antiguo, gracias a que ya todas las marcas usan USB-C y los mismos estándares de carga, en la práctica no es lo recomendable, porque no vamos a aprovechar el verdadero potencial de nuestro móvil nuevo.

Los cargadores antiguos no son compatibles con las nuevas tecnologías de carga y los nuevos estándares más seguros, lo que nos obliga necesariamente a comprar un cargador nuevo.

Afortunadamente, tenemos muchas y buenas opciones, como las que Anker ha presentado durante el MWC 2026 de Barcelona; en realidad, ya había lanzado estos cargadores en los Estados Unidos, pero ahora están disponibles con el enchufe europeo.

Para empezar, el nuevo Nano Charger de Anker puede ser una de las compras más recomendables; este cargador es pequeño pero potente, alcanzando los 45W, más que suficiente para lo que muchas marcas consideran "carga rápida".

Anker Nano Charger Anker El Androide Libre

Este es un cargador tan pequeño que no tendremos problema en llevarlo incluso en el bolsillo; de hecho, Anker ha conseguido hacerlo un 47% más pequeño que el modelo original que tenía una potencia de solo 30W.

Un aumento de potencia sin control puede provocar problemas de calentamiento, y por eso Anker ha obtenido el Modo Cuidado certificado por TÜV, que reduce la temperatura de la batería del teléfono en 5ºC respecto a otros cargadores de 45W, lo que a su vez aumenta la vida útil de la batería.

El detalle más llamativo del nuevo Nano Charger es la pantalla incorporada, que ofrece información en tiempo real sobre la potencia y la temperatura, aunque eso significa que solo tenemos una salida, de USB-C. Tiene un precio de 49,99 euros y estará disponible en abril.

Anker Prime Wireless Charging Station Anker El Androide Libre

El segundo cargador nos resultará especialmente útil si hemos comprado un smartphone compatible con la nueva carga inalámbrica Qi2; el Anker Prime Wireless Charging Station es capaz de recargar todos nuestros dispositivos al mismo tiempo.

De este cargador, destaca la zona de carga magnética con la versión 2.2 de Qi2, lo que permite alcanzar una potencia de hasta 25W en dispositivos compatibles, como por ejemplo, los iPhone o los nuevos Google Pixel 10.

En la base nos encontramos otro cargador inalámbrico, aunque este sin imanes, diseñado para recargar el estuche de nuestros auriculares inalámbricos; por último, podemos recargar un reloj Apple Watch con una pequeña base de 5W.

El Anker Prime Wireless Charging Station estará disponible por 149,99 euros durante el próximo mes de abril.