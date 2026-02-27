Los móviles de Samsung más esperados en España confirman sus baterías y velocidad de carga

En España hay pocos modelos de teléfonos móviles más importantes que los Galaxy A de Samsung, como muestran los listados de ventas. Incluso en Europa es así.

Tras la llegada de los gama alta, los tres Galaxy S26, en Samsung se preparan para el lanzamiento de los Galaxy A57 y A37, con los que buscan consolidar su liderazgo en el segmento medio.

Estos terminales son importantes por su rango de precio, en torno a los 500 euros, y porque las operadoras siguen dándole prioridad a la marca, que en España tiene un gran reconocimiento.

Ahora tenemos nuevos datos porque se han filtrado las etiquetas energéticas, que son los documentos que la Unión Europea requiere en móviles desde hace unos meses.

Esta información confirma que ambos móviles tendrán baterías de 5.000 mAh, que se ha convertido en un estándar para la empresa surcoreana. La velocidad de carga también recibirá una mejora importante. Se habla de una compatibilidad con sistemas de hasta 45 W.

Otra mejora, menor, tiene que ver con la durabilidad de estos equipos. Los Galaxy A37 y el A57 adoptarán la certificación IP68, en vez de IP67.

Que ya se conozcan las etiquetas indica que el lanzamiento está al caer. Es posible que Samsung los muestre en el MWC que empieza en unos días en Barcelona o a lo largo de esta primavera a más tardar.

Etquetas energéticas de los Galaxy A37 y 57 El Androide Libre

Otras características que ya se habían filtrado hablan de que ambos modelos compartirían el nuevo procesador Exynos 1680. Además, se espera que lleguen con configuraciones de memoria RAM que alcancen los 12 GB en las versiones más completas.

Eso sí, dada la escasez de memoria RAM es de esperar que este año también partan de 6 GB y 8 GB de RAM en los A37 y A57 respectivamente.

Los nuevos dispositivos aterrizarán con Android 16 y la capa de personalización One UI 8, pero lo más relevante es la promesa de hasta 6 años de actualizaciones completas de sistema y parches de seguridad que suele realizar Samsung.

Donde no parece que vayamos a ver cambios es en el sistema de cámaras. Y es un problema, porque firmas como VIVO y Realme están ya integrando sensores con teleobjetivo en los principales rivales de estos modelos, mientras que se espera que Samsung siga apostando por un macro que nadie usa.