Los Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 por fin van a cambiar su característica más criticada

Los móviles plegables llevan ya varios años entre nosotros. Cada vez es más normal verlos en las calles, incluso en países como España donde el precio de estos modelos hace que no se vendan tanto como en otros países. Es cierto que la mayoría de los que se suelen ver son los tipo concha, no los tipo libro, pero no quita eso relevancia a esta categoría.

Desde la popularización de los mismos Samsung ha sido la marca que ha llevado la delantera, al presentar de la mano de Google el primer modelo de la familia Galaxy Z. Sin embargo, poco a poco otras marcas han querido entrar en el mercado, bien con propuestas tan ambiciosas como las de Samsung, o bien con modelos mucho más económicos.

Marcas como OnePlus también han mostrado de lo que son capaces, pero no han anunciado modelos este año, pese a que el OnePlus Open ya lleva un tiempo entre nosotros. Otras marcas, como Huawei, sí que han seguido desarrollando esta tecnología, tanto en plegables convencionales como en impresionantes desarrollos de ingeniería. Y parece que no será la única empresa en apostar por eso.

Samsung ha sido muy conservadora en los últimos años, con interaciones menores, sobre todo en su familia de móviles tipo libro, los Galaxy Z Fold. Al ser la marca dominante en occidente y no pelear en China, no ha tenido que competir en exceso en hardware, ya que su software le daba una ventaja sobre sus rivales que hacía que la elección de su marca en el segmento de los smartphones plegables fuera sencilla.

Con todo, poco a poco el resto de marcas han ido mejorando y Samsung parece que va a responder en 2025 con un cambio importante en sus dos modelos, el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Samsung Galaxy Z Flip 7. Según el analista Ross Young, el Galaxy Z Fold 7 ampliará sus pantallas para acercarse a las que tiene el actual Z Fold 6 Special Edition, una versión que se lanzó hace unos meses pero no se ha vendido internacionalmente. Esto implicaría que el Z Fold 7 tendría una pantalla exterior de 6,5 pulgadas y una interior de 8 pulgadas.



Por su parte, el Samsung Galaxy Z Flip 7 también actualizaría sus dos pantallas, llegando a las 6,85 pulgadas en el interior y unas 4 pulgadas en el exterior. En ambos casos esto podría suponer un mayor espacio interior para poder aumentar la autonomía de los móviles, algo que en este 2024 estamos viendo notablemente con modelos como el realme GT 7 Pro.



Está por ver que Samsung cambie su software también para permitir, por ejemplo, el uso de cualquier aplicación por defecto en la pantalla externa del nuevo Flip, como permiten otras marcas como Motorola, que es su principal rival en este formato de móvil. Quizá el rediseño de One UI 7, la versión con la que supuestamente saldrán estos nuevos plegables, tenga mejoras en ese campo.