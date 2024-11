Probamos el nuevo realme GT 7 Pro: un increíble gama alta por menos de 800 euros que redefine Android totalmente

Los móviles han experimentado una gran evolución en las dos primeras décadas de este siglo, pero es cierto que llevábamos ya algunos años en los que sólo veíamos, con algunas honrosas excepciones, cambios incrementales. Este 2024 parece que esto dejará de ser así, al menos parcialmente, con mejoras en el rendimiento de los terminales de gama alta muy superiores a las vistas en otros ejercicios. El motivo es la presentación del Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, un procesador que pudimos ver y probar ligeramente en Hawái pero que se estrena en un smartphone en España con el realme GT 7 Pro.

Qualcomm ha prometido una experiencia de juego mucho más parecida a la que tenemos en ordenadores y consolas y, si bien esto es algo que se ha dicho en anteriores ocasiones, parece que en esta ocasión es más cierto que nunca. Hemos estado probando este móvil durante unos días y hemos configurado los juegos al máximo, incluso por encima de lo que los mismos indicaban que era lo óptimo para el procesador. La experiencia ha sido soberbia.

Pero el realme GT 7 Pro es mucho más que potencia, y promete una experiencia de gama alta a un precio más bajo que los flagships de otras marcas. Eso sí, como viene siendo normal en el caso de realme, hay algunas características que quedan por detrás de los mejores móviles del mercado. Su precio también está por debajo, aunque no tanto como hubiéramos esperado. Hoy se puede comprar en una oferta de lanzamiento por 799 euros para pasar su precio habitual en los próximos días desde los 1.099 euros en España.

realme sabe diseñar

Los móviles de gama de entrada o media de realme son móviles que cumplen en cuanto a diseño. No son espectaculares ni son feos. Pero en la gama alta la empresa siempre se ha esmerado más. Eso lo vimos con el primer realme GT, con unos colores (negro y amarillo) que hacían que la gente preguntara por él.

En el caso del realme GT 7 Pro también tenemos un diseño llamativo, inspirado en el planeta Marte, con una trasera naranja (aunque hay también una opción en negro) y una textura que recuerda a la superficie del planeta. La estética está a medio camino entre una llamativa y una más sobria, pero le sienta muy bien. Incluso los marcos metálicos, que son muy cómodos para agarrar el móvil durante mucho tiempo, tienen un tinte cobrizo.

Entramos en una nueva fase: análisis del REALME GT 7 PRO Alvarez del Vayo

Lo único que no nos ha gustado de la construcción es que la parte trasera, cuando se golpea con la uña, parece de un plástico mejorable. Es algo que resultará del todo irrelevante al 99% de la población, la que usa funda, que viene por cierto incluida en la caja de venta.

En la parte trasera destaca el módulo de cámara con sus tres sensores, en una disposición que recuerda a los Xiaomi, aunque no del todo. Tiene un perímetro de metal donde se aprecia el logo de la marca de imagen de realme, HyperImage, aunque no deja de ser un elemento decorativo.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

El realme GT 7 Pro es un móvil grande, y pesado. Sus 222 gramos lo acercan peligrosamente a lo que pesan algunos plegables, pero también a lo que pesan los mejores móviles de Samsung y de Apple. Se le perdona porque es cómodo y, sobre todo, por la batería que incluye. También es resistente al agua y al polvo gracias a la certificación IP-69.

Es la bestia

El apartado del rendimiento es el que más destaca de este móvil, en gran parte por el Snapdragon 8 Elite. Se ha especulado con que este procesador podía dar problemas de calentamiento pero en el caso de este móvil no ha sido así, pese a haber hecho pruebas bastante intensas. Quizás es por enorme cámara de vapor que ha metido realme en su interior. En cualquier caso, el aspecto térmico está bien controlado.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

A este procesador le acompañan 512 GB de memoria interna y 16 GB de RAM, ampliable esta última mediante 4 GB más de RAM virtual. La gestión de la memoria, su capacidad y su velocidad hacen que la experiencia de uso de este móvil sea una de las mejores que hemos visto en muchos años. Es posible que dentro de pocos meses se iguale con las propuestas del resto de marcas con esta misma configuración de memoria, pero mientras tanto realme tiene ventaja.

Dentro de este apartado hay que destacar un sistema de IA que reescala algunos juegos, como Genshin Impact. También permite jugarlos a 120 fps. El problema es que el listado de juegos compatibles es muy pequeño, aunque quizás crezca con el tiempo. La conectividad es la esperada, incluyendo WiFi 7, bluetooth 5.4 y un NFC 360º que hace que el uso de este chip para pagos y otras funciones sea mucho más cómodo.

Brillo ante todo

El fabricante está presumiendo mucho de la pantalla de este móvil por su brillo. Hablamos de un brillo medio de 2.000 nits y máximo de 6.000 nits, cifras que están muy por delante de lo visto incluso en móviles mucho más caros, como el Samsung Galaxy S24 Ultra o el iPhone 16 Pro Max. Eso sí, lo que sí que no tiene mejor que el móvil de Samsung es la gestión de reflejos, que se notan mucho.

Un aspecto muy positivo es el sensor de huellas, que utiliza tecnología infrarroja y es realmente rápido. En el vídeo se puede ver cómo responde el terminal, de una manera que sólo hemos visto en unos pocos smartphones hasta ahora. Eso sí, los amantes de las pantallas planas están de luto porque este móvil tiene los cuatro marcos curvados, aunque de forma sutil, hay que reconocerlo, y el uso de la pantalla es una delicia.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

La diagonal es de 6,78 pulgadas, con tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz. La tasa de muestreo táctil es de entre 240 y 2600 Hz, lo que hace que la experiencia de juegos sea lo más cercana posible a tener controles físicos. Por supuesto, el panel cuenta con compatibilidad con HDR 10+ y Dolby Vision.

Unas cámaras... pasables

Uno de los puntos débiles de los móviles de gama alta de realme, sus buques insignia, siempre han sido las cámaras. No queremos decir con esto que siempre tengan malas cámaras, sensores o procesados, pero se nota que la matriz pone el punto fuerte en este apartado en OnePlus y, sobre todo, en OPPO. Sería contraproducente para ellos que hubiera un realme con la misma cámara que el OPPO Find X de ese año costando mucho menos. Por eso el sistema de cámaras del realme GT 7 Pro no es lo que más destaca.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

Dispone de un sensor trasero principal de 50 Mpx, un IMX906 de Sony, un sensor que cumple, aquí sí, con lo que podemos esperar de un móvil de este precio. Especial mención al retrato, que ha mejorado mucho tanto en recorte como en procesado con baja luz, seguramente dos de las cosas que más difíciles son de solventar.

El sensor gran angular es de 8 Mpx Sony IMX355, y aquí es donde empieza a notarse el recorte n este apartado. No hace malas fotos, en absoluto, pero esta escasa resolución hace que el detalle no sea todo lo elevado que quisiéramos. Además, con baja luz los puntos de iluminación, los focos, producen distorsiones visuales que pueden incluso amenizar la imagen, pero que no deberían aparecer. De hecho, en las fotos con el sensor principal no se ven.

La tercera cámara también es un sensor de 50 Mpx, un Sony IMX882, de menor calidad. Es un teleobjetivo 3x, sin sistema periscópico, por lo que las ampliaciones más allá de ese alcance las hace por software. El terminal cuenta con un modo de fotografía bajo el agua, pero no lo hemos probado por no ser estas fechas las más adecuadas para sumergir este móvil en una piscina, por ejemplo.

La cámara frontal es de 16 Mpx, y la calidad de día es buena, pero de noche se nota el ruido. Con todo, es un sensor bastante decente, y las imágenes son bastante correctas. También se nota bastante la pérdida de calidad en la trepidación con poca luz. Esto se aprecia también en el vídeo nocturno con todas las cámaras, y de día es mejor, pero no es un móvil que destaque por ello.

Una nueva era

Una de las cifras más impactantes del realme GT 7 Pro es la de su batería. Dispone de una pila de nada menos que 6.500 mAh, una de las más grandes jamás vistas en un móvil, gracias a una nueva tecnología que permite hacer las baterías más compactas, sin perder densidad energética.

Esto hace que su autonomía sea una de las mejores que hemos visto en un Android. Hemos llegado a hacer un día entero con más de 3 horas de pantalla, durante 24 horas, y aún así tener un 49% de batería restante. Y eso que hemos hecho fotos y vídeos, hemos jugado y usado todo tipo de aplicaciones. Con un uso más normal tendríamos para más de dos días.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

Además, el dispositivo cuenta con un sistema de carga por cable de 120 W, aunque deberemos comprar el cargador aparte ya que no viene en la caja. Y eso es un problema en tanto que no todos los cargadores de 120 W valen para dar esa potencia a todos los móviles. Eso sí, no tiene sentido que un móvil premium no tenga carga inalámbrica. Seguramente sea otra manera de diferenciarlos de los buques insignia de OnePlus y de OPPO, pero no deja de ser inadmisible.

La IA divierte

Por fin llega a España un móvil con Android 15 de serie. Este terminal cuenta con una nueva interfaz, realme UI 6, que no deja de ser la misma capa que usa OPPO, pero con otro nombre. Dispone de funciones curiosas y útiles, como la barra lateral inteligente, que nos da acceso a funciones que ya conocíamos, y a otras nuevas de IA. Y ahí es donde más destaca este software, junto con unas animaciones y una fluidez que no habíamos visto nunca antes en un móvil.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

Una de las aplicaciones más llamativas de este móvil es AI Studio. Se trata de una app con imágenes preconfiguradas en las que podremos poner nuestra cara. Usa un sistema de créditos gastando 10 cada vez que hacemos una creación. Diariamente, sólo por abrir la app, se nos asignarán otros 10 y esta será la única forma de ganar créditos en Europa, aunque en otras regiones se podrán comprar. Eso sí, nada más abrirla se nos regalarán 5.000 créditos que podremos usar durante un año.

Para realizar las recreaciones debemos subir una o varias fotos de cerca de una misma persona, sin gafas de sol. Los resultados a veces son mejores y otras peores, no tanto por la calidad de la imagen como por el parecido de los resultados con las fotos originales. En todo momento es una app muy divertida.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

Otra de las funciones de IA es dibujo a imagen, que convierte en una imagen de calidad un boceto creado en pocos segundos. Si decidimos dedicarle un poco de tiempo podremos crear imágenes incluso sin saber dibujar. En este caso la app AI Sketch to Image nos da 10 usos gratuitos por día, con 10 usos gratuitos adicionales disponibles en la aplicación Álbum.

No se puede modificar la cara de una persona para poner elementos, como unas gafas. Es lo mismo que pasaba en marcas como Samsung. Seguramente lo hagan para limitar el mal uso de este tipo de herramientas, pero entre eso y que la generación de objetos no funciona exactamente bien, en este aspecto queda mucho por mejorar.

El último apartado en el que se ha incluido IA tiene que ver con la generación de textos, por ejemplo en correos electrónicos, surgiendo la herramienta en forma de botón flotante para sugerirte que puede ayudar, lo que parece buena idea, porque muchas personas ni saben las funciones que tiene su móvil, con la llegada de la IA esto aumentará. También permite hacer resúmenes de las páginas webs que visitamos, incluso en Chrome.

¿Me lo compro?

El lanzamiento del realme GT 7 Pro en este momento del año lo coloca como uno de los mejores móviles en dos apartados: el rendimiento y la batería. Ningún dispositivo es capaz de batir en potencia bruta a este móvil, y el trabajo de software que se ha realizado potencia eso, con una soltura envidiable.

realme GT 7 Pro Álvarez del Vayo

La autonomía es, si cabe, más impresionante aún, en parte por el buen hacer del procesador y la pantalla y en parte por el tamaño de la batería. La única pega en este aspecto es la ausencia de carga inalámbrica, algo que seguramente no importe a muchos.

El único punto débil, o al menos el más débil de todos, es el fotográfico. Los terminales de realme nunca han destacado aquí, y las cámaras de este modelo no son malas. Lo que sí es cierto es que no están a la altura del resto de las prestaciones, pero son decentes para un usuario que quiera un móvil muy bueno pero que no haga muchas fotos. Que sólo quiera una cámara para ocasiones puntuales, y en ese sentido es más que correcta.

La sensación que nos ha dejado este móvil tras unos días usándolo es que realme podría venderlo como un móvil gaming sin hacer nada más. Tiene una batería de impresión, una carga rápida de primer nivel, una excelente pantalla y una potencia soberbia. Sí, flaquea en cámara, pero eso les pasa a todos los móviles gaming.