Gemini se actualiza con una nueva extensión que toma el control de las funciones básicas de tu teléfono móvil

Google ha convertido a Gemini en su principal apuesta por la inteligencia artificial en sus móviles. Más allá de lo que hace a nivel más alto, como con Notebook LM, la empresa quiere que la interacción de los usuarios con sus servicios y aplicaciones pasen siempre a través de esta IA.

Tras el cambio de nombre de Bard a Gemini la compañía parece que ha cogido el ritmo adecuado y está actualizando desde las funciones del nuevo asistente hasta las voces que usa, tanto en móviles como en altavoces inteligentes. Pero lo más importante es que está haciendo que Gemini pueda crecer de forma personalizada gracias a las extensiones.

Estas piezas de software lo que hacen es conectar Gemini con otras aplicaciones y servicios de Google. Por ejemplo, podemos conectar YouTube para preguntar por vídeos, aunque por ahora no es capaz de ver nuestro historial o suscripciones. También podemos conectar Google Flights y preguntar por vuelos que tengamos pendientes, el estado de los mismos, etc.

Ahora la empresa ha anunciado una nueva extensión llamada Utilidades que lo que hace es potenciar el control del propio smartphone por parte de la inteligencia artificial. Es una extensión que estará activa por defecto y permitirá, por ejemplo, abrir aplicaciones mediante comandos de voz, poner alarmas o temporizadores o activar la cámara para hacerse un selfie. Además, permitirá realizar varias funciones a la vez, sin tener que realizar dos comandos de vos separados.

Además, la extensión permitirá usar comandos desde la pantalla de bloqueo, como configurar o silenciar alarmas, activar y desactivar la linterna, hacer fotos... Gemini podrá ejecutar estas acciones incluso cuando el móvil está bloqueado. Esto potenciaría su uso al poder ejecutar acciones sin coger el móvil de la mesa, solo con la voz.

Extensión Utilidades en Gemini Android Police

Todas estas funciones ya estaban en el asistente de Google, pero aún no todas se podían usar en Gemini. Por ejemplo, hasta hace poco no hemos podido usar el control domótico de Google Home a través del nuevo asistente. Google tuvo que desarrollar una extensión para ello y actualmente sí está operativo. eso sí, por el momento sólo para los usuarios que se han dado de alta en la beta de esta aplicación.

Una de las ausencias que aún tenemos es la posibilidad de usar las listas de Keep, algo que en el asistente lleva mucho tiempo pero que aún no es posible en Gemini y motivo por el cual algunos usuarios aún no han dado el salto en sus móviles al nuevo asistente de voz.

Por el momento esta extensión está apareciendo a los usuarios que tienen el asistente configurado en inglés, y es de esperar que en pocas semanas empiece a llegar a más idiomas. En algunos casos hace falta reiniciar el móvil para que el sistema instale la extensión automáticamente, por lo que en el caso de que no aparezca, usando ese idioma, con un reinicio debería solucionarse el problema.