Huawei presenta los móviles con los que se separa de Android: nuevos Mate 70, Mate 70 Pro y Mate X6 Fold

Es el momento de la verdad para Huawei, en el que tiene que demostrar que es capaz de independizarse del resto del sector de móviles Android y marcar su propio camino. Hasta ahora, lo está haciendo mejor de lo que muchos se esperaban, recuperando la primera posición de ventas en China y disfrutando del gran éxito del primer móvil plegable triple, el Mate XT.

Pero ahora llegan tres lanzamientos que pueden dejar en evidencia la estrategia de Huawei, para bien y para mal. Son los primeros móviles diseñados para HarmonyOS Next; el nuevo sistema operativo de Huawei y el primero desarrollado desde cero y sin depender del núcleo de Android, con su propio núcleo y sus propias apps nativas. Por lo tanto, del éxito de estos móviles dependerá en buena medida el éxito de esta plataforma, y será la prueba de fuego en su mercado local.

Para estos lanzamientos tan importantes, Huawei ha apostado por lo seguro, con dispositivos centrados en lo que mejor sabe hacer la compañía: son móviles de gama alta que dan una gran importancia a la fotografía y a la experiencia premium. Por una parte, tenemos los nuevos Mate 70 y Mate 70 Pro, los sucesores de algunos de los móviles más populares de la marca hasta ahora.

Estamos ante móviles grandes y muy completos en cuanto a 'hardware' y características. Incluso el modelo más pequeño, el Mate 70, tiene una pantalla de 6,7 pulgadas basada en tecnología LTPO OLED con resolución FHD+ y frecuencia de refresco variable entre 1 y 120 Hz, con un brillo máximo de 2.500 nits. El modelo Pro se alarga hasta las 6,9 pulgadas, manteniendo las mismas características técnicas, así como la protección Kunlun Glass de segunda generación con una mayor resistencia a las caídas.

También destaca que estos móviles se suman a la moda reciente de la certificación IP69, que añade protección contra agua a presión y que fue estrenada con el realme GT7 Pro lanzado hoy en España. Un detalle curioso es que las pantallas no tienen sensores de huellas dactilares, que han sido movidos al botón de encendido, igual que los móviles premium de antes y los plegables de ahora.

Huawei Mate 70 Huawei El Androide Libre

La fotografía es el punto fuerte de los móviles de Huawei, y eso se mantiene en esta generación Mate. La cámara principal tiene una lente de apertura variable f/1.4 - f/4.0 con una resolución de 50 Mpx y estabilización OIS, y viene acompañada de un gran angular de 40 Mpx. En el modelo básico del Mate 70, la tercera cámara tiene un zoom óptico 5,5x y una resolución de 12 Mpx, mientras que en el modelo Pro alcanza los 4 aumentos pero una resolución de 48 Mpx.

Pero la cámara más interesante de todas es, sin duda alguna, el nuevo sensor multiespectral que está situado en el centro del conjunto de cámaras (curiosamente, no en el cuarto agujero, que permanece cerrado). Este módulo de cámara tiene una resolución de sólo 1,5 Mpx, pero es capaz de obtener más información relacionada con el color, más allá del clásico RGB (rojo, verde, azul); en concreto, puede cubrir 1,5 millones de canales multiespectrales. El resultado, según Huawei, es una captura de color más fiel a la realidad, incluso en escenas complejas, y eso se traduce en tonos de piel más naturales, mejores sombras e imágenes más similares a lo que vemos con nuestros ojos.

El Huawei Mate 70 tiene un precio de partida en China de 5.499 yuan (722 euros), mientras que el Huawei Mate 70 Pro parte de los 6.499 yuan (854 euros), y todos los modelos tienen 12 GB de memoria RAM. El lanzamiento en España aún no ha sido confirmado.

Huawei Mate X6

El tercer modelo anunciado hoy por Huawei es un plegable, el Mate X6, que mejora en todos los aspectos respecto a los anteriores modelos de la marca, con pantallas más grandes, una construcción más fina y un nuevo conjunto de cámaras.

El Mate X6 ahora usa un panel flexible interior de 7,93 pulgadas, más grande que muchos modelos de la competencia, con un brillo máximo de 1.800 nits y frecuencia de 120 Hz, mientras que la pantalla externa es de 6,45 pulgadas con 2.500 nits máximos de brillo y la misma frecuencia de refresco.

Huawei Mate X6 Huawei El Androide Libre

El chasis del Mate X6 ha sido rediseñado respecto a la pasada generación, y ahora está fabricado en un material de basalto para hacerlo más resistente a los daños, mejorando la rigidez en un 65% para luchar contra el gran problema de la fragilidad de los móviles plegables. En cuanto a las cámaras, tiene el mismo sensor principal de 50 Mpx con lente de apertura variable f/1.4-f/4.0 de los Mate 70, así como un gran angular de 40 Mpx y un telefoto con zoom 4x de 48 Mpx.

El precio del Huawei Mate X6 es de 12.999 yuan (1.708 euros) por el modelo básico, aunque también habrá una "edición de coleccionista" con conectividad por satélite, por 14.999 yuan (1.970 euros).

Aunque todos los móviles presentados hoy por Huawei son muy interesantes, hay una cuestión que la compañía no ha podido, o no ha querido, responder: el chip que usan estos nuevos modelos. Simplemente, no se sabe si Huawei ha conseguido desarrollar un chip nuevo a la altura, como el rumoreado Kirin 9100, o si sigue usando el viejo Kirin 9000S de la pasada generación. Huawei no puede usar los nuevos Snapdragon 8 Elite que sí tienen rivales como el Xiaomi 15, por las sanciones del gobierno estadounidense, y esta es la gran incógnita sobre estos nuevos dispositivos.