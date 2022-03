El primer móvil de Nothing debería inspirarse en los inicios de OnePlus

El primer móvil de Nothing debería inspirarse en OnePlus

El mercado de la telefonía móvil ha sido en las últimas décadas uno de los más competitivos. Las firmas han llegado y se han ido obedeciendo a los caprichos de los usuarios, que valoraban unas cosas u otras. Ericsson y Motorola dieron paso a Nokia y Blackberry, que sucumbieron ante Apple y Samsung. Ahora son las marcas chinas, como OPPO, Xiaomi o Vivo las que crecen más, pero todo puede cambair en el futuro.

Es por eso que no es de extrañar que haya empresas pequeñas que quieran entrar en un mercado realmente lucrativo, si se saben hacer bien las cosas, claro.

Nothing es una de las firmas más interesantes de las que han nacido en los últimos años. Creada entre otros por Carl Pei, cofundador de OnePlus, la empresa ha apuntado a un tipo de usuario muy concreto con su primer producto, los Nothing Ear (1), y puede que en breve presente un segundo mucho más importante.

Lo que sabemos del móvil de Nothing

En los últimos meses los rumores de un posible interés de la empresa de entrar en el sector de los smartphones han aumentado, y en el MWC no hemos dejado de ver pequeñas pistas que apuntaban a ello.

El propio Carl Pei ha mencionado en Twitter a directivos de Android dejando caer que le gustaba lo que estaba haciendo Google. A esos comentarios se ha sumado Snapdragon, que seguramente será la empresa responsable de proveer el procesador a dicho móvil.

La cuenta de la empresa en Twitter ha insinuado, que no anunciado, que en marzo podrían anunciar nuevos productos, y muchos esperan que sea un smartphone. La cuestión es ¿qué enfoque tendrá Nothing en un sector tan reñido?

Lo que esperamos del móvil de Nothing

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque no se ha confirmado, se dice que uno de los motivos por los que Carl Pei abandonó OnePlus es porque no estaba de acuerdo con el cambio de estretegia que la empresa iba a acometer hace algo más de un año.

Ese cambio es el que hizo girar a la empresa de crear uno o dos modelos al año, siempre mirando la gama alta, a tener una plétora de modelos que intentarían competir en muchos más frentes.

Vamos, OnePlus iba a convertirse en un fabricante tradicional y a su fundador no le gustó el plan.

OnePlus One

Así pues, se marchó y fundó Nothing, una empresa de tecnología que ponía el diseño y el detalle por encima del tamaño del catálogo. ¿Os suena esto? En efecto, es lo que era OnePlus cuando aterrizó con su primer móvil, un smartphone que buscaba ser un flagship killer y que, si bien no era el mejor móvil del mercado sí que consiguió ser uno de los más reconocidos y de los que más gustó a los compradores.

Del móvil de Nothing esperamos algo similar, un terminal de gama media que sea capaz de ofrecer un diseño innovador, como han hecho con sus auriculares, además de una experiencia de primer nivel, sin subir mucho el precio.

Realme 9 Pro Plus Álvarez del Vayo El Androide Libre

Marcas como Realme o la propia OnePlus lo están haciendo en modelos muy recientes, como el Realme 9 Pro Plus o el OnePlus Nord CE 2.

Nothing tiene un hueco para hacerse una marca con un propósito que Carl Pei conoce bien: "buen producto y precio ajustado". Es justo lo que obtenemos con los Nothing Ear (1), en un mercado que tiene incluso más competencia que el de los móviles.

El teórico Nothing Phone (1) podría ser un smartphone pensado para la mayoría de usuarios, un gama media de entre 400 y 500 euros con una versión muy limpia de Android que pelee en una franja de precios en la que no hay productos así. Cierto, Google tiene los Pixel a, pero no es que el hardware de Google sea un éxito de ventas, por desgracia para la empresa.

Quizás en pocas semanas tengamos noticias sobre este producto o quizás se acabe cancelando la idea de lanzarlo comercialmente. Solo queda esperar.

