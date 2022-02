Nothing lanzará un móvil Android con procesador Qualcomm

Nothing estaría preparando un móvil

Nothing, la compañía fundada por uno de los fundadores de OnePlus está cerca de lanzar su primer móvil Android, algo que venía rumoreándose desde la compra de Essential por parte de la compañía que, hasta ahora, solo ha presentado los Nothing Ear (1), sus auriculares inalámbricos TWS. Ahora, Carl Pei, el fundador de Nothing, ha dado a entender —junto con la cuenta de Qualcomm— que ya está probando el primer móvil de la compañía, y que este llevará un procesador Snapdragon.

El móvil de Nothing ya sería una realidad

Nothing

Ya hace unos meses se conocía que Nothing había alcanzado un acuerdo para utilizar la plataforma Snapdragon, y ahora este se estaría materializando. Carl Pei, que entendemos que usa iPhone en su día a día, ha publicado un tuit en su cuenta oficial de Twiter en el que afirma estar de vuelta en Android. A lo que luego sigue con un tuit que dice que Android 12 está bien, mencionando a Hiroshi Lockheimer, el vicepresidente de Android, Chrome, Chrome OS y Google Play.

Android 12 is nice! @lockheimer — Carl Pei (@getpeid) February 15, 2022

Pero no solo eso, sino que la cuenta oficial de Android ha contestado al primer tuit de Pei diciendo que tienen mucho de lo que ponerse al día, a lo que, a su vez, Qualcomm ha contestado con un meme —sacado de la película Predator, por cierto—, en el que normalmente se ven dos brazos saludándose.

En este caso, son tres los brazos que están chocando, y esto se puede entender perfectamente como la confirmación de un secreto a voces: Nothing lanzará un móvil Android con Qualcomm en su interior. Se trata de una gran noticia que añade un nuevo competidor al mercado que, por lo que hemos visto con los Ear (1), apuesta firmemente por el diseño.

