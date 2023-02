Pokémon anuncia un juego en el que tendrás que dormir para capturarlos a todos

The Pokémon Company ha revelado más detalles sobre Pokémon Sleep, un nuevo juego que llegará a Google Play este mismo 2023 y en el que la dinámica principal será la de dormir, pero no tendrán que hacerlo los Pokémon sino tú.

[El juego escondido de Google que rivaliza con el del dinosaurio y que tienes que probar]

Se trata de una idea que la compañía lleva desarrollando ya un par de años, y en la que la idea es que tenga ganas de levantarte por la mañana para qué hay de nuevo en el juego, ya que esto integra un sistema de análisis del sueño.

Lo que está claro es que si eres fan de Pokémon y te gusta dormir a pierna suelta, vas a querer estar atento a este lanzamiento.

Pokémon Sleep llega a Android este 2023 para mandarte a dormir

Pokémon Sleep El Androide Libre

Pokémon Sleep verá la luz este 2023 según ha anunciado The Pokémon Company, y llegará tanto a Android como a iOS con un método muy sencillo para jugar: dormir bien. Además, llegará con un accesorio llamado Pokémon Go Plus que podrás poner en tu muñeca y que será presentado el 21 de julio.

Podrás utilizar este juego como despertador y la manera de iniciarlo es pulsar un botón cuando te vayas a ir a dormir y volver a pulsarlo por la mañana cuando te despiertes.

Pokémon Sleep datos del sueño El Androide Libre

La idea es que la aplicación mida y registre algunas métricas sobre tu sueño y en función de eso te clasifique en el grupo de sueño ligero sueño medio o sueño profundo. Cada uno de los tipos de sueño tendrá sus propios Pokémon asociados.

Cada día irán apareciendo nuevos Pokémon junto al Snorlax que es el absoluto protagonista de Pokémon Sleep. La idea es que los usuarios se despierten con ganas de ver a sus nuevos Pokémon en el juego.

Este no es un juego al uso como Pokémon GO, sino que se trata de un juego más contemplativo como Gatos y sopa en el que lo importante no es, ni mucho menos, la acción.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan