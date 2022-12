Cómo crear videojuegos y compartirlos con tus amigos con el juego secreto de Google

El sector de los videojuegos ya compite directamente contra otros que llevan mucho más tiempo establecidos, como el del cine o la música. Algunos de los videojuegos más populares pueden obtener decenas de millones de descargas.

Buena parte de culpa de este éxito la tiene la facilidad con la que es posible copiarlos y distribuirlos; y hoy, Google ha querido homenajear a una de las personas que lo hizo posible, Gerald “Jerry” Lawson, con un videojuego que nos permite crear juegos propios.

El creador de los cartuchos de videojuegos

Jerry Lawson fue uno de los primeros ingenieros afroamericanos dedicados a los videojuegos, y su gran aporte cambió completamente la manera en la que se distribuían. Hablamos del clásico cartucho de videojuegos, que contenía una placa electrónica en su interior que almacenaba el código ejecutable necesario para la consola.

La consola Fairchild Channel F, la primera con cartuchos Wikimedia

Hasta entonces, las consolas venían con juegos preinstalados en la memoria interna, como el clásico Pong, y nada más; si nos aburríamos, no podíamos cambiar a otro juego. Con el cartucho, estrenado en la consola Fairchild Channel F, los desarrolladores podían distribuir más títulos que eran compatibles con el sistema. Consolas como la Super Nintendo o la Mega Drive aprovecharon esta tecnología vendiendo millones de unidades de juegos.

Crea juegos en tu móvil

El ‘doodle’ de Google de hoy es un homenaje a Lawson, un juego que incluye un modo de editor que nos permite diseñar nuevos niveles y añadir elementos como enemigos, puertas con llaves o plataformas. Sin embargo, está un poco “oculto”.

Edición de niveles en el juego de Google

Por alguna razón, Google ha decidido que el ‘doodle’ no aparezca en España. Si entras en la página de Google, verás el logotipo de siempre. Eso no es raro; en muchas ocasiones, Google modifica su logo sólo en ciertos países para coincidir con fiestas nacionales, por ejemplo. En este caso, ha decidido no mostrar el homenaje a Lawson en España, pero afortunadamente, tenemos una manera de saltarnos esta restricción.

El juego creado por Google que nos permite editar niveles

Para ejecutar el juego, sólo tenemos que entrar en esta página web, donde se almacenan todos los ‘doodles’ de todos los países y días del año, y pulsar en el nuevo logotipo con la caricatura de Jerry Lawson. Entonces se iniciará un tutorial del juego, que nos contará quién fue Lawson y nos enseñará las partes básicas del juego como el salto o la posibilidad de añadir piezas.

Cuando terminemos el tutorial, aparecerá una pantalla de selección de nivel; aquí podemos simplemente jugarlos, o pulsar en “Editar” y modificarlos a nuestro gusto. Cuando terminemos, podemos compartirlos con nuestros amigos creando un enlace único.

