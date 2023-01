Atari ha vuelto con una nueva consola que recupera sus videojuegos clásicos

Atari es de esas marcas que conocen hasta los que nunca han jugado a un videojuego en su vida, aunque ya hace muchas décadas que ha dejado de ser relevante en el sector.

Y es que es imposible hablar de la historia de los videojuegos sin mencionar a Atari, la primera marca que realmente demostró el potencial de las consolas de videojuegos que usaban cartuchos para cambiar de título, en vez de depender en exclusiva de los juegos preinstalados. Títulos como Asteroids o Breakout fueron los primeros para millones de jugadores.

Nueva consola de Atari

Con todo, es comprensible que los propietarios actuales de la marca Atari estén centrados en aprovechar el legado de estos juegos, especialmente cuando el año pasado se cumplió el 50º aniversario de la marca. Es por eso que tal vez hayas visto más contenido relacionado con Atari, como ‘remakes’ de juegos clásicos, documentales o recopilaciones.

La nueva Atari Gamestation Plus forma parte de ese impulso por recuperar los juegos clásicos; se trata de una “mini consola”, parecida a la Nintendo Classic o a la PlayStation Classic, en el sentido de que es un sistema básico que ejecuta juegos ‘retro’ usando emuladores. La diferencia en este caso es que la Gamestation Plus no es una versión de una consola vieja, sino un modelo completamente nuevo para disfrutar de juegos clásicos.

Atari Gamestation Plus

En concreto, la Gamestation Plus será capaz de ejecutar juegos de Atari 2600 y Atari 7800, las consolas para hogar, además de juegos arcade de Atari. La lista de títulos aún no se ha hecho oficial, así que no está claro hasta dónde se extenderá el catálogo, pero nos extrañaría mucho que no se incluyesen los juegos más famosos de la marca como Centipede o Missile Command, por ejemplo.

Lamentablemente, información es lo que más nos falta de esta consola, que será producida en colaboración con My Arcade, que tienen experiencia en otros productos ‘retro’ como máquinas arcade en formato ‘mini’ o accesorios como mandos y convertidores. De hecho, como parte de la colaboración también se lanzará una consola portátil y una máquina arcade basadas en juegos de Atari, aunque de esos hay incluso menos datos.

La nueva consola portátil de Atari

Curiosamente, esta no es la única consola que Atari tiene en desarrollo. La compañía intentó volver a lo grande con la Atari VCS, que es básicamente un ordenador con procesador AMD; sin embargo, el elevado precio para las características técnicas y los retrasos constantes han dejado el proyecto en una mala situación, y las últimas noticias indican que la producción se ha detenido. Tal vez por eso, para la Gamestation Plus, Atari ha preferido dejar que otro se encargue de la fabricación.

