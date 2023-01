Adiós al OnePlus 7, uno de los mejores móviles de la marca, con su última actualización

OnePlus es una marca que está en medio del cambio más importante de su historia. Después de la nueva alianza entre OnePlus y Oppo, muchos tememos que la marca pierda su identidad, especialmente tras algunas decisiones discutibles como las que vimos en el OnePlus 10T como la eliminación del "alert slider".

Si miramos al pasado, tal vez el OnePlus 7 fue el último móvil que representó a la “OnePlus de antaño”, con todo lo bueno y lo malo que eso representa. Y ahora decimos adiós a este modelo para mirar al futuro de la marca.

El OnePlus 7 llega al fin de su vida

Después de algunos retrasos, OnePlus ha lanzado esta semana la actualización a OxygenOS 12, basada en Android 12, para el OnePlus 7 y el OnePlus 7T; esta supone la última vez que la compañía lanzará una actualización semejante para ambos móviles, por lo que se consideran ‘abandonados’ y los usuarios no deberían esperar más soporte.

Es un fin algo polémico, ya que las anteriores versiones del sistema operativo no se han llevado bien con el hardware del OnePlus 7; muchos usuarios esperaban soluciones, y ahora probablemente han recibido la última. No está claro si la actualización responde a las críticas, ya que OnePlus sólo afirma que viene con los parches de seguridad de Android 12 lanzados en diciembre de 2022, además de “mejoras menores”.

OnePlus 7T

Lo más importante del anuncio es que esta es la última actualización prevista para el OnePlus 7 y el OnePlus 7T, dos de los móviles más recomendables del 2019; por lo tanto, finalmente la compañía habrá dado soporte al OnePlus 7 durante tres años y medio, mientras que en el caso del 7T sólo ha superado los tres años.

La verdad es que no está mal, teniendo en cuenta el mal estado de la plataforma durante tantos años. En la actualidad, OnePlus promete cuatro actualizaciones de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad para sus modelos más punteros, demostrando cómo han mejorado las cosas en el sector.

Hay que aclarar que esta noticia no significa que OnePlus nunca vaya a sacar más actualizaciones para esos móviles. No es raro que algunas compañías lancen parches de seguridad después del periodo de soporte, especialmente para solucionar problemas graves. Pero por lo general, si tienes uno de estos móviles tal vez deberías plantearte comprar uno más nuevo; sobre todo si quieres disfrutar de las novedades de Android 13 y el futuro Android 14, que estos móviles no recibirán.

