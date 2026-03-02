Adiós a las apps para crear stickers: Google Fotos para Android por fin recibe una de las mejores funciones
La versión de Android de Google Fotos ya permite crear stickers a partir de nuestras imágenes, como ya se podía en el iPhone.
Más información: Google Fotos cambia para siempre: así es su nueva interfaz con diseño renovado y más accesible para los usuarios
El lanzamiento de los stickers en Google Fotos por fin resuelve una de las grandes injusticias que han vivido los usuarios de Android, que han tenido que ver cómo los usuarios de iOS disfrutaban de esta funcionalidad durante meses.
Hay veces en las que, para tener la mejor experiencia de Google, tienes que comprar un iPhone; por extraño que parezca, los desarrolladores de la gran G no tienen miedo de implementar las novedades primero en el sistema operativo de su gran rival.
Tal vez el caso más doloroso ha sido el de los stickers en Google Fotos, porque se trata de una función extremadamente útil y que nos puede ahorrar mucho tiempo e incluso dinero; ya no tenemos que instalar ninguna app dedicada en exclusiva a crear stickers.
Afortunadamente, algunos usuarios ya están descubriendo la opción de crear stickers en Google Fotos en sus dispositivos Android después de haber actualizado a la versión 7.64 de la app, como ha revelado 9to5Google.
Aunque como es lo habitual en Google, esta novedad está llegando primero a una pequeña cantidad de móviles, y poco a poco se irá expandiendo a todo el mundo. El principal requisito es tener la última versión de Google Fotos instalada, y que nuestro dispositivo tenga al menos 4 GB de memoria RAM.
En el momento de escribir estas palabras, Google Fotos ya se encuentra en la versión 7.65; sin embargo, la activación de esta función se realiza a través de los servidores de Google, y por lo tanto, no podemos hacer nada para activarla de manera forzosa.
Como su nombre indica, esta función nos permite seleccionar sujetos de una foto y convertirlos en un sticker o pegatina, una pequeña imagen con transparencia que a continuación podemos pegar en un chat como reacción.
Google afirma que Fotos es capaz de detectar personas, mascotas y objetos en nuestras imágenes y transformarlos en stickers personalizados y únicos; no es necesario instalar ninguna app ni usar una herramienta especial para ello, ya que la funcionalidad está integrada en el visor de fotos.
En concreto, para crear un sticker, lo único que tenemos que hacer es abrir Google Fotos y seleccionar una fotografía para verla; si la función ha sido activada en nuestro móvil, notaremos un nuevo efecto brillante que rodea al sujeto detectado por el algoritmo de la app.
Google recomienda usar esta función en fotografías con un sujeto que esté claramente definido en primer plano, ya que así el algoritmo lo tendrá más fácil para detectar y recortar el contorno del sujeto respecto al fondo.
Una vez que Google Fotos ha detectado la persona, mascota u objeto de la foto, lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado encima del sujeto y el sticker se creará de manera automática.
Entonces podemos pulsar en copiar el sticker y a continuación, pegarlo en la app que queramos; la imagen resultante aparecerá en el chat, y es compatible con apps como WhatsApp e Instagram.