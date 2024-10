Qué es Hacoo: la polémica app para comprar réplicas de marcas de moda que se ha vuelto viral en España

Los móviles han cambiado completamente la manera en la que compramos moda y otros productos; ya no hace falta ir directamente a la tienda, podemos obtener artículos de alta calidad y muy baratos con una variedad de apps de tiendas. Apps como Shein se han convertido en imprescindibles en el móvil de muchos españoles, pero eso también ha provocado que empiecen a aparecer alternativas que prometen lo mismo, pero más barato.

Una de estas alternativas ha conseguido, de la noche a la mañana, convertirse en la preferida de muchos españoles, por un sencillo motivo: promete acceso a las mejores marcas a los mejores precios. Los vídeos que se han vuelto virales en TikTok y otras redes sociales parecen demostrarlo: buscando "haul hacoo" es posible encontrar auténticos chollos de marcas de primera clase como Loewe, Adidas, The North Face o Nike.

Sólo hay un detalle que debemos tener en cuenta: todas esas prendas son falsificaciones. Pero lejos de ser un problema, para mucha gente ese es un aspecto positivo de Hacoo, que parece ofrecer estos productos falsos sin ningún tipo de impedimento. Aunque las falsificaciones no alcancen los niveles de producción y calidad de los productos reales, para muchos consumidores lo importante está en llevar la marca; y si pueden ahorrarse cientos de euros comprando una falsificación, lo hacen. Un simple paseo por zonas turísticas en España así lo demuestra.

En cierto modo, Hacoo parece ser el sucesor de los 'mercadillos' en los que proliferaban las imitaciones y falsificaciones. Hacoo no es el vendedor de los productos, sino que es un 'marketplace', una plataforma en la que los vendedores pueden publicar sus productos; eso abre la puerta a abusos de la propiedad intelectual, ya que depende de la buena voluntad del vendedor. Sin embargo, ese es un extremo que la compañía ha negado, incluyendo una sección en su página web en la que presume de estar "comprometida con la protección de la propiedad intelectual" y que "obedece la ley y otras normativas". Entre las medidas que afirma haber tomado se encuentra la eliminación del producto e investigación de su procedencia, terminando en la suspensión del vendedor.

Y es cierto que, si entramos en la app de Hacoo, no vamos a encontrar falsificaciones. La app está diseñada como una red social como Instagram o TikTok, y la idea es que podamos hacer 'scroll' continuo buscando ese chándal que necesitábamos o una pulsera que nos quede bien; aunque encontraremos productos parecidos a los originales, incluso relojes inteligentes que copian al Apple Watch Ultra, no llegan a usar marcas ajenas y se venden como productos originales. De la misma manera, si buscamos marcas de ropa, como "Nike", el buscador de la app nos indicará que no se encuentra ningún producto.

El 'truco' para conseguir ropa de marca en Hacoo es no usar el buscador integrado en la app, sino el método clásico para conseguir chollos: el boca a boca. En concreto, se han formado comunidades en Telegram y en redes sociales como los mencionados vídeos de TikTok, donde los usuarios comparten los 'hauls' de productos falsos que han comprado y enlaces directos a los productos. El resto de usuarios sólo tiene que pulsar ese enlace, y automáticamente se abrirá la app de Hacoo con el producto falso.

No está claro si Hacoo es consciente de este método para saltarse sus reglas y lo está permitiendo para ganar popularidad; es una táctica que ya ha sido usada por otras apps de compras que permitían el tráfico de productos falsos para ganar clientes, pero que ahora se han 'limpiado' y están establecidas como tiendas fiables. Muchas de estas apps provenían de China, pero Hacoo es algo menos transparente en su procedencia, y en su página web sólo revela su sede en Irlanda (donde muchas compañías tecnológicas extranjeras tienen sede por unos impuestos beneficiosos).